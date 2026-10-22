Um Fiat Uno caiu em um barranco na manhã desta quinta-feira, 22, em uma estrada rural na região do Grotão, em Cássia (MG). O veículo era ocupado por cinco pessoas, incluindo o motorista.

Segundo as informações iniciais, o condutor teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da estrada e caísse no barranco.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou atendimento aos ocupantes, que não teriam se ferido com gravidade.