Uma tempestade de granizo atingiu Patrocínio Paulista na manhã desta quinta-feira, 22. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de pedras de gelo durante a ocorrência, chamando a atenção pela intensidade do fenômeno.

O fenômeno ocorre quando correntes de ar no interior de nuvens de tempestade transportam gotas de água para regiões mais frias da atmosfera, onde elas congelam e formam pedras de gelo.

A ocorrência foi registrada em meio à previsão de instabilidade climática para o estado de São Paulo. A Defesa Civil estadual mantém alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento até sábado, 24.