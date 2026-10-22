22 de outubro de 2026
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TEMPORAL

Tempestade de granizo atinge Patrocínio; vídeos impressionam

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Chão coberto por pedras de gelo
Chão coberto por pedras de gelo

Uma tempestade de granizo atingiu Patrocínio Paulista na manhã desta quinta-feira, 22. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de pedras de gelo durante a ocorrência, chamando a atenção pela intensidade do fenômeno.

O fenômeno ocorre quando correntes de ar no interior de nuvens de tempestade transportam gotas de água para regiões mais frias da atmosfera, onde elas congelam e formam pedras de gelo.

A ocorrência foi registrada em meio à previsão de instabilidade climática para o estado de São Paulo. A Defesa Civil estadual mantém alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento até sábado, 24.

Por volta das 9h, parte dos celulares de Franca e Patrocínio Paulista receberam alerta severo para tempestade.

Durante tempestades, a recomendação é procurar abrigo em locais seguros, evitar áreas abertas e não permanecer debaixo de árvores. Também é importante manter distância de redes elétricas e redobrar a atenção no trânsito.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou danos provocados pela tempestade em Patrocínio Paulista.

Alerta em Franca

A Defesa Civil de Franca emitiu alerta para que a população evite se.proteger sob árvores e, se possível, não transite nas marginais dos córregos.

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