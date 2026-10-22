Um homem foi preso na noite de quarta-feira, 21, após agredir a companheira e ameaçá-la com uma faca no bairro Bela Vista, em Pedregulho. A ocorrência foi registrada por volta das 22h, quando a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pela vítima.
Segundo o relato da mulher, o companheiro chegou à residência embriagado, deu um tapa no rosto dela e, em seguida, pegou uma faca e ameaçou esfaqueá-la.
Com medo das ameaças, a vítima acionou a GCM pelo telefone de emergência 153, por meio da Central de Despacho e Ocorrências.
Suspeito foi levado para Franca
Ao chegar ao endereço, a equipe precisou utilizar força para conter o homem. Após ser imobilizado, ele foi preso e encaminhado ao plantão policial de Franca.
O suspeito permaneceu preso após ser apresentado à Polícia Civil.
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