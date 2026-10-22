O golpe do falso atendente bancário é uma fraude em que criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras para convencer vítimas a fornecer dados pessoais, compartilhar senhas ou realizar operações bancárias. A abordagem geralmente ocorre por telefone, mas também pode ser feita por mensagens ou presencialmente.

Os golpistas costumam alegar que identificaram uma compra suspeita, uma clonagem de cartão ou uma irregularidade na conta. Com o pretexto de proteger o dinheiro do cliente, orientam a vítima a seguir procedimentos que, na realidade, permitem o acesso à conta ou a transferência de valores para os criminosos.

Para dar credibilidade à abordagem, os suspeitos podem utilizar informações pessoais da vítima e simular uma central de atendimento bancário. Em alguns casos, também pressionam a pessoa a agir rapidamente, sob a ameaça de bloqueio da conta ou perda do dinheiro.