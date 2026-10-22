Veja o obituário desta quinta-feira, 22, em Franca:

Nome: Frank de Souza

Idade: 43 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h30

Nome: Maria Aparecida

Idade: 73 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h