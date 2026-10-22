Veja o obituário desta quinta-feira, 22, em Franca:
Nome: Frank de Souza
Idade: 43 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h30
Nome: Maria Aparecida
Idade: 73 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Valdir Rodrigues da Silva
Idade: 71 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h30
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