22 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 22, em Franca:

Nome: Frank de Souza 
Idade: 43 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h30

Nome: Maria Aparecida 
Idade: 73 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana  
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Valdir Rodrigues da Silva 
Idade: 71 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h30

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários