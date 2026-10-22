22 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DROGAS

Adolescente foge da PM, se esconde em supermercado e é apreendido

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/GCN
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira, 21, em Franca. A ocorrência começou após uma denúncia de venda de entorpecentes na região das ruas Amadeu Amaral Brigagão e Pedro Calandria Fernandes.

Segundo a PM, ao perceber a presença das equipes, o adolescente fugiu em direção à avenida Dr. Abrahão Brickman. Durante a fuga, ele teria dispensado uma sacola branca em um terreno baldio e seguido até os fundos de um supermercado, onde entrou.

Com apoio de outras equipes, os policiais cercaram a área e localizaram o suspeito no banheiro destinado aos funcionários do estabelecimento. Conforme o registro da ocorrência, ele foi visto tentando esconder um objeto.

Na abordagem, os policiais encontraram um celular, dinheiro e uma porção de maconha. No banheiro, foram localizadas porções de cocaína preparadas para venda. Já na sacola dispensada durante a fuga, havia mais eppendorfs com a droga.

Os policiais também foram até a residência do adolescente, onde encontraram outras porções de maconha e dinheiro que, segundo a ocorrência, seria proveniente do tráfico.

Ao todo, foram apreendidas 45 porções de cocaína, duas porções de maconha, R$ 1.171 em dinheiro e um aparelho celular.

A mãe do adolescente foi comunicada, e ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários