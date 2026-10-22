Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira, 21, em Franca. A ocorrência começou após uma denúncia de venda de entorpecentes na região das ruas Amadeu Amaral Brigagão e Pedro Calandria Fernandes.

Segundo a PM, ao perceber a presença das equipes, o adolescente fugiu em direção à avenida Dr. Abrahão Brickman. Durante a fuga, ele teria dispensado uma sacola branca em um terreno baldio e seguido até os fundos de um supermercado, onde entrou.

Com apoio de outras equipes, os policiais cercaram a área e localizaram o suspeito no banheiro destinado aos funcionários do estabelecimento. Conforme o registro da ocorrência, ele foi visto tentando esconder um objeto.