Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira, 21, em Franca. A ocorrência começou após uma denúncia de venda de entorpecentes na região das ruas Amadeu Amaral Brigagão e Pedro Calandria Fernandes.
Segundo a PM, ao perceber a presença das equipes, o adolescente fugiu em direção à avenida Dr. Abrahão Brickman. Durante a fuga, ele teria dispensado uma sacola branca em um terreno baldio e seguido até os fundos de um supermercado, onde entrou.
Com apoio de outras equipes, os policiais cercaram a área e localizaram o suspeito no banheiro destinado aos funcionários do estabelecimento. Conforme o registro da ocorrência, ele foi visto tentando esconder um objeto.
Na abordagem, os policiais encontraram um celular, dinheiro e uma porção de maconha. No banheiro, foram localizadas porções de cocaína preparadas para venda. Já na sacola dispensada durante a fuga, havia mais eppendorfs com a droga.
Os policiais também foram até a residência do adolescente, onde encontraram outras porções de maconha e dinheiro que, segundo a ocorrência, seria proveniente do tráfico.
Ao todo, foram apreendidas 45 porções de cocaína, duas porções de maconha, R$ 1.171 em dinheiro e um aparelho celular.
A mãe do adolescente foi comunicada, e ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu apreendido à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.