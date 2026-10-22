A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de temporais para Franca e todo o Estado entre esta quinta-feira, 22, e o próximo sábado, com possibilidade de temporais, raios e rajadas de vento. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas nos próximos dias.

Nesta quinta-feira, a previsão para Franca é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A temperatura deve variar entre 17°C e 28°C.

Na sexta-feira, 23, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidade de chuvisco durante a tarde. A mínima prevista é de 20°C, e a máxima, de 23°C.