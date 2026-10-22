A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de temporais para Franca e todo o Estado entre esta quinta-feira, 22, e o próximo sábado, com possibilidade de temporais, raios e rajadas de vento. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas nos próximos dias.
Nesta quinta-feira, a previsão para Franca é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A temperatura deve variar entre 17°C e 28°C.
Na sexta-feira, 23, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidade de chuvisco durante a tarde. A mínima prevista é de 20°C, e a máxima, de 23°C.
Já no sábado, 24, a previsão volta a indicar muitas nuvens e pancadas de chuva. Os termômetros devem marcar entre 21°C e 30°C.
Defesa Civil alerta para riscos de temporais
O alerta estadual foi divulgado nessa quarta-feira, 21, em um Boletim Meteorológico Especial do El Niño. Segundo a Defesa Civil, sistemas meteorológicos devem manter as condições de instabilidade em São Paulo até sábado, com chuvas de intensidade variável e possibilidade de períodos de precipitação moderada a forte.
A ocorrência de chuvas sucessivas pode deixar o solo encharcado e elevar o nível de rios e córregos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos pontuais e deslizamentos em áreas suscetíveis. Também há possibilidade de queda de árvores e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.
“Estamos alertando a população de forma antecipada para que haja tempo de preparação”, afirmou o tenente-coronel Adriano Baruffaldi, diretor da Defesa Civil. Ele recomenda medidas preventivas, como limpar calhas e ralos, verificar as condições dos telhados e prender objetos que possam ser levados pelo vento.
Veja como se proteger
Durante as chuvas, a orientação é evitar áreas alagadas e nunca atravessar ruas inundadas ou trechos com correnteza, seja a pé ou de carro. Também é importante manter distância de rios e córregos durante períodos de chuva intensa e não procurar abrigo sob árvores, postes ou estruturas metálicas durante tempestades.
Em áreas de encosta, moradores devem observar sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e estalos no terreno. Caso identifiquem esses indícios, devem se afastar do local e acionar a Defesa Civil.
A população pode receber alertas gratuitos por SMS enviando o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, os contatos são a Defesa Civil, pelo 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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