O Franca Basquete venceu o Mogi das Cruzes por 90 a 74, na noite desta quarta-feira, 21, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela segunda rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/2027. Com o resultado, o time comandado por Helinho Garcia mantém 100% de aproveitamento.
A partida começou equilibrada, com o Franca vencendo o primeiro quarto por 24 a 18. No segundo período, porém, o Mogi reagiu, melhorou o desempenho ofensivo e virou o placar. A equipe visitante venceu a parcial por 31 a 24 e foi para o intervalo com vantagem de 49 a 48.
Franca retoma o controle após o intervalo
Na volta do intervalo, o Franca reforçou a marcação defensiva e voltou a controlar a partida. Com bom desempenho coletivo, a equipe venceu o terceiro quarto por 19 a 9 e recuperou a liderança do placar.
No último período, o time francano ampliou a vantagem, com destaque para o armador Vitinho, o pivô Andrezão e o armador Parodi. O Franca venceu a parcial por 23 a 16 e confirmou o resultado por 90 a 74.
David Jackson lidera pontuação
David Jackson foi o cestinha do Franca, com 21 pontos. Vitinho terminou a partida com 20, seguido por Andrezão, com 15, Reynan, com 12, e Parodi, com 11 pontos.
Pelo Mogi das Cruzes, Dekembe foi o principal pontuador, com 19 pontos.
Próximos jogos serão em São Paulo
O Franca Basquete agora terá dois compromissos em São Paulo. Na segunda-feira, 26, enfrenta o Corinthians, no ginásio "Wlamir Marques". Na quarta-feira, 28, encara o Paulistano, no ginásio da Vila Leopoldina.
Os dois jogos serão válidos pelo NBB 2026/2027.
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