21 de outubro de 2026
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SUSTO

Homem de 53 anos fica ferido após capotar carro em Batatais

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu durante o atendimento à vítima de capotamento em Batatais
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu durante o atendimento à vítima de capotamento em Batatais

Um homem de 53 anos ficou ferido após capotar o carro que dirigia na tarde desta quarta-feira, 21, na rodovia Prefeito Geraldo Marinheiro, em Batatais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e encontrou a vítima consciente, com escoriações pelo corpo.

O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento médico.

Equipes de emergência atuaram na ocorrência para prestar assistência à vítima e garantir a segurança no local.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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