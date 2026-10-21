Um homem de 53 anos ficou ferido após capotar o carro que dirigia na tarde desta quarta-feira, 21, na rodovia Prefeito Geraldo Marinheiro, em Batatais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e encontrou a vítima consciente, com escoriações pelo corpo.

O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento médico.