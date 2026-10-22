Comprar uma fazenda, adquirir um avião para viajar pelo mundo ou ajudar familiares e investir em projetos sociais. Os planos são diferentes, mas têm algo em comum: a possibilidade de mudar de vida com um prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena.
Em Franca, moradores compartilham o que fariam caso acertassem as seis dezenas do concurso, previsto para esta quinta-feira, 22. Entre os entrevistados, há quem já tenha planos para aproveitar o dinheiro e quem pense primeiro em garantir o bem-estar de outras pessoas.
O advogado Laércio Diniz já sabe como gostaria de aproveitar a bolada. A ideia é comprar uma fazenda e um avião para passar o restante da vida viajando.
“Vou comprar uma fazenda, bem caprichada mesmo. Comprar um avião e aí vou passear. O resto da minha vida, eu vou passear”, contou.
Ele afirma que costuma apostar diariamente e ganhou pequenos valores em outros jogos, mas ainda espera conquistar um prêmio maior. Para ele, continuar tentando faz parte da esperança de mudar de vida.
Já Maria Isabel Faria, de 74 anos, tem outra estratégia. Se ganhasse os R$ 200 milhões, procuraria multiplicar o dinheiro.
“A certeza é que eu ia multiplicar”, afirmou. Embora não aposte com frequência, ela diz que participa de vez em quando e acredita que, mesmo antes de qualquer resultado, manter a esperança já é motivo de felicidade.
José dos Santos, aposentado, pretende dividir as prioridades entre a família e iniciativas sociais. “Empregar em muitas coisas. Na área social, família”, disse ao falar sobre o que faria com o prêmio.
Já o aposentado Aldivo Donzeli colocaria a ajuda a familiares em primeiro lugar. Depois, reservaria parte do dinheiro para melhorar as próprias condições de vida.
“Em primeiro lugar, ajudar alguém da família que precisava. E o resto, viver a vida”, afirmou.
Entre os planos, ele também citou a compra de um imóvel melhor para morar e de um carro melhor. Apesar de jogar ocasionalmente, Aldivo diz que nunca ganhou um prêmio expressivo e alerta para a importância de não gastar mais do que se pode nas apostas.
Prêmio de R$ 200 milhões
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o concurso desta quinta-feira, 22, é de R$ 200 milhões. O valor foi acumulado após o sorteio anterior, realizado na terça-feira, 20, terminar sem ganhadores na faixa principal.
A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre 60 disponíveis. A probabilidade de acertar os seis números com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.
Veja como jogar
Pelo site
- Acesse o site Loterias Online
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
Pelo aplicativo
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
- Após a introdução, faça login ou cadastre-se
- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
Pelo Internet Banking
- Se tiver conta na Caixa, acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
- Clique em loterias
- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)
- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.
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