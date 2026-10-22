Comprar uma fazenda, adquirir um avião para viajar pelo mundo ou ajudar familiares e investir em projetos sociais. Os planos são diferentes, mas têm algo em comum: a possibilidade de mudar de vida com um prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena.

Em Franca, moradores compartilham o que fariam caso acertassem as seis dezenas do concurso, previsto para esta quinta-feira, 22. Entre os entrevistados, há quem já tenha planos para aproveitar o dinheiro e quem pense primeiro em garantir o bem-estar de outras pessoas.

O advogado Laércio Diniz já sabe como gostaria de aproveitar a bolada. A ideia é comprar uma fazenda e um avião para passar o restante da vida viajando.