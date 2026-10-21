21 de outubro de 2026
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AV. SÃO VICENTE

Audi derruba poste e deixa moradores sem energia em Franca; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Poste caído e frente do Audi destruída após colisão na avenida São Vicente, em Franca
Poste caído e frente do Audi destruída após colisão na avenida São Vicente, em Franca

Um carro da marca Audi derrubou um poste na tarde desta quarta-feira, 21, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. Com o impacto, moradores da região ficaram sem energia elétrica, e um trecho da via precisou ser interditado para os reparos.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista seguia pela avenida Chafic Facury e, ao acessar a avenida São Vicente, perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos. Em seguida, o veículo atingiu diretamente o poste.

Segundo informações apuradas no local, o motorista sofreu ferimentos leves.

Reparos e interdição

Equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e de empresas de telefonia foram acionadas para realizar os reparos. O carro foi retirado do local com o auxílio de um guincho.

O poste danificado está sendo substituído. Durante os trabalhos, um trecho da avenida São Vicente, no sentido Centro, permanece interditado. Até a conclusão do serviço, moradores da região continuam sem energia elétrica.

Como rota alternativa, os motoristas podem utilizar a rua Voluntário Otávio Magrim e retornar à avenida São Vicente nas proximidades do Hospital Regional.

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