Um carro da marca Audi derrubou um poste na tarde desta quarta-feira, 21, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. Com o impacto, moradores da região ficaram sem energia elétrica, e um trecho da via precisou ser interditado para os reparos.
Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista seguia pela avenida Chafic Facury e, ao acessar a avenida São Vicente, perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos. Em seguida, o veículo atingiu diretamente o poste.
Segundo informações apuradas no local, o motorista sofreu ferimentos leves.
Reparos e interdição
Equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e de empresas de telefonia foram acionadas para realizar os reparos. O carro foi retirado do local com o auxílio de um guincho.
O poste danificado está sendo substituído. Durante os trabalhos, um trecho da avenida São Vicente, no sentido Centro, permanece interditado. Até a conclusão do serviço, moradores da região continuam sem energia elétrica.
Como rota alternativa, os motoristas podem utilizar a rua Voluntário Otávio Magrim e retornar à avenida São Vicente nas proximidades do Hospital Regional.
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