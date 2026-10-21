Um carro da marca Audi derrubou um poste na tarde desta quarta-feira, 21, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. Com o impacto, moradores da região ficaram sem energia elétrica, e um trecho da via precisou ser interditado para os reparos.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista seguia pela avenida Chafic Facury e, ao acessar a avenida São Vicente, perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos. Em seguida, o veículo atingiu diretamente o poste.

Segundo informações apuradas no local, o motorista sofreu ferimentos leves.

Reparos e interdição