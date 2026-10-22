A Prefeitura de Franca analisa a documentação da oitava empresa participante do pregão eletrônico para a contratação dos serviços de decoração de Natal de 2026. Ao todo, 21 empresas disputam o processo, mas as sete primeiras convocadas foram inabilitadas por não atenderem às exigências do edital.

O procedimento é conduzido pela Copel (Comissão Permanente de Licitações), que segue a ordem de classificação das propostas. A análise documental terá continuidade conforme os critérios estabelecidos no edital e os prazos legais, incluindo o período recursal previsto para 27 de outubro.

Para que a contratação seja homologada, a empresa selecionada deverá cumprir integralmente os requisitos de habilitação, além das demais etapas legais. Somente após a conclusão desses procedimentos, poderão ser adotadas as medidas para formalizar o contrato e iniciar os serviços.