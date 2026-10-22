A Prefeitura de Franca analisa a documentação da oitava empresa participante do pregão eletrônico para a contratação dos serviços de decoração de Natal de 2026. Ao todo, 21 empresas disputam o processo, mas as sete primeiras convocadas foram inabilitadas por não atenderem às exigências do edital.
O procedimento é conduzido pela Copel (Comissão Permanente de Licitações), que segue a ordem de classificação das propostas. A análise documental terá continuidade conforme os critérios estabelecidos no edital e os prazos legais, incluindo o período recursal previsto para 27 de outubro.
Para que a contratação seja homologada, a empresa selecionada deverá cumprir integralmente os requisitos de habilitação, além das demais etapas legais. Somente após a conclusão desses procedimentos, poderão ser adotadas as medidas para formalizar o contrato e iniciar os serviços.
Entre os motivos apontados para a inabilitação, estão falhas na documentação técnica, que impediram a verificação objetiva da identidade, origem e características dos produtos a serem fornecidos, além da ausência de planilha de composição de custos e de documentação técnica.
A 8ª empresa analisada é a Inova Estruturas Metálicas Ltda., de Ibaté (SP), apresentou proposta no valor de R$ 725 mil para executar os serviços de instalação, manutenção e retirada da decoração natalina de Franca, incluindo o fornecimento de materiais decorativos e elétricos.
Decoração de Natal em Franca
Coordenado pela Secretaria de Esporte e Cultura, o projeto prevê iluminação especial e elementos decorativos nas praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca.
A proposta inclui iluminação em LED e neon em árvores, coqueiros, arbustos e estruturas das praças, além de elementos cenográficos tradicionais e novas atrações.
Na Praça Nossa Senhora da Conceição, estão previstos o Portal da Constelação, a Lua Gigante, o Portal 3D, um trenó com duas renas, a figura do Papai Noel com pinheiro e o letreiro 2027 com passagem tridimensional.
Já a Praça Barão da Franca deverá receber caixas de presentes decorativas.
Quando a iluminação será instalada?
Conforme o cronograma previsto no edital, os serviços deverão ser concluídos até 26 de novembro, com testes finais programados para o dia 27.
O funcionamento da iluminação está previsto para começar em 28 de novembro de 2026 e seguir até 5 de janeiro de 2027, diariamente, das 18h às 6h.
A desmontagem e a retirada das estruturas deverão ocorrer entre 6 e 20 de janeiro de 2027.
A Prefeitura informou que o processo de contratação segue a legislação vigente, com observância dos princípios de legalidade, transparência, isonomia e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.
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