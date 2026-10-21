21 de outubro de 2026
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Franca muda sentido de ruas nos jardins Tropical e Palmeiras

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Ruas Mamede Silva e Moacir Falaguasta, onde acontecerá a mudança
Ruas Mamede Silva e Moacir Falaguasta, onde acontecerá a mudança

A Secretaria de Segurança de Franca anunciou mudanças no sentido de circulação de veículos em ruas dos jardins Tropical e Palmeiras, nas regiões Norte e Oeste da cidade. As alterações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira, 21, e entram em vigor nesta sexta-feira, 23.

No Jardim Tropical, as mudanças envolvem as ruas Mamede Silva e Moacir Falaguasta. Já no Jardim Palmeiras, a rua Alcina de Lima Silveira terá alteração temporária no tráfego devido às obras de drenagem do Córrego Engenho Queimado.

Mudanças no Jardim Tropical

A rua Mamede Silva terá o sentido de circulação alterado no trecho entre a avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira e a rua Alfredo Garcia Gomes.

Na rua Moacir Falaguasta, o tráfego passará a ser de mão única no trecho entre a rua Alfredo Garcia Gomes e a avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, nesse sentido.

Segundo a Secretaria de Segurança, as alterações foram definidas após estudos do Departamento de Trânsito sobre as condições de circulação de veículos. O objetivo é aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Alteração temporária no Jardim Palmeiras

No Jardim Palmeiras, a rua Alcina de Lima Silveira passará a ter circulação em mão dupla no trecho entre a avenida Nelson Nogueira e a rua João Custódio Araújo.

A mudança é temporária e foi motivada pelas obras de drenagem do Córrego Engenho Queimado. A alteração também começa a valer nesta sexta-feira.

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