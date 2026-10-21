A Secretaria de Segurança de Franca anunciou mudanças no sentido de circulação de veículos em ruas dos jardins Tropical e Palmeiras, nas regiões Norte e Oeste da cidade. As alterações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira, 21, e entram em vigor nesta sexta-feira, 23.
No Jardim Tropical, as mudanças envolvem as ruas Mamede Silva e Moacir Falaguasta. Já no Jardim Palmeiras, a rua Alcina de Lima Silveira terá alteração temporária no tráfego devido às obras de drenagem do Córrego Engenho Queimado.
Mudanças no Jardim Tropical
A rua Mamede Silva terá o sentido de circulação alterado no trecho entre a avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira e a rua Alfredo Garcia Gomes.
Na rua Moacir Falaguasta, o tráfego passará a ser de mão única no trecho entre a rua Alfredo Garcia Gomes e a avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, nesse sentido.
Segundo a Secretaria de Segurança, as alterações foram definidas após estudos do Departamento de Trânsito sobre as condições de circulação de veículos. O objetivo é aumentar a segurança de motoristas e pedestres.
Alteração temporária no Jardim Palmeiras
No Jardim Palmeiras, a rua Alcina de Lima Silveira passará a ter circulação em mão dupla no trecho entre a avenida Nelson Nogueira e a rua João Custódio Araújo.
A mudança é temporária e foi motivada pelas obras de drenagem do Córrego Engenho Queimado. A alteração também começa a valer nesta sexta-feira.
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