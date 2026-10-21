A Secretaria de Segurança de Franca anunciou mudanças no sentido de circulação de veículos em ruas dos jardins Tropical e Palmeiras, nas regiões Norte e Oeste da cidade. As alterações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira, 21, e entram em vigor nesta sexta-feira, 23.

No Jardim Tropical, as mudanças envolvem as ruas Mamede Silva e Moacir Falaguasta. Já no Jardim Palmeiras, a rua Alcina de Lima Silveira terá alteração temporária no tráfego devido às obras de drenagem do Córrego Engenho Queimado.

Mudanças no Jardim Tropical

A rua Mamede Silva terá o sentido de circulação alterado no trecho entre a avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira e a rua Alfredo Garcia Gomes.