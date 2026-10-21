O rapper francano Matuto S.A., nome artístico de Vinícius Comparini Arcolino, foi homenageado nesta semana pela empresária Luiza Helena Trajano após ser indicado ao Grammy Latino 2026. Em um vídeo, ela celebrou o reconhecimento nacional do artista e destacou a importância de sua trajetória para Franca.
Matuto concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa com Terra Vermelha: Do interior pro interior, lançado em março de 2026.
“Uma notícia que me deixou muito feliz, muito orgulhosa, por ser de Franca. Olha que incrível, o Matuto está concorrendo ao lado de nomes enormes”, afirmou Luiza.
A empresária também ressaltou que o rapper é o único artista independente de fora do eixo da música industrial entre os indicados na categoria.
Mistura de ritmos e identidade regional
Luiza Helena destacou a originalidade do trabalho de Matuto S.A., que combina rap, reggae, jazz, viola caipira e elementos da cultura do interior. O artista define essa mistura como regional beat. “É a nossa cultura, nossa identidade, nossas raízes ganhando uma linguagem super contemporânea. Inclusive ele me põe em um trechinho de uma música. Olha que honra”, disse a empresária.
Na sequência, ela parabenizou o músico pela indicação e agradeceu pela citação na canção. “Você representa muito nossa cidade e mostra que talento e criatividade não têm fronteiras”, completou.
Ao resumir a conquista do artista, Luiza destacou a projeção de Franca para além das fronteiras nacionais: “De Franca para o mundo”.
Disputa pelo Grammy Latino
A 27ª edição do Grammy Latino está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa, Matuto S.A. disputa o prêmio com outros quatro brasileiros.
- Ajuliacosta, com Novo Testamento;
- Budah, com Frequência Lunar;
- Don L, com Caro Vapor II – qual a forma de pagamento?;
- Emicida, com Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores.
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