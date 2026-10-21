O rapper francano Matuto S.A., nome artístico de Vinícius Comparini Arcolino, foi homenageado nesta semana pela empresária Luiza Helena Trajano após ser indicado ao Grammy Latino 2026. Em um vídeo, ela celebrou o reconhecimento nacional do artista e destacou a importância de sua trajetória para Franca.

Matuto concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa com Terra Vermelha: Do interior pro interior, lançado em março de 2026.

“Uma notícia que me deixou muito feliz, muito orgulhosa, por ser de Franca. Olha que incrível, o Matuto está concorrendo ao lado de nomes enormes”, afirmou Luiza.