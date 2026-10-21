Cerca de 52 mil eleitores de Franca que não compareceram às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 poderão votar normalmente no segundo turno, marcado para domingo, 25. Ao todo, 51.977 eleitores da cidade faltaram à primeira etapa da votação.
De acordo com a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado um pleito independente. Por isso, a ausência na primeira votação não impede a participação na segunda, desde que o eleitor esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral.
No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com idade entre 18 e 69 anos. Quem não puder comparecer às urnas deve justificar a ausência dentro do prazo estabelecido.
Como justificar a ausência
Eleitores que estiverem fora do município onde votam no dia da eleição poderão justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou presencialmente em uma seção eleitoral habilitada para receber justificativas.
Já quem estiver na cidade onde vota, mas não conseguir comparecer às urnas, deverá apresentar a justificativa após a votação. O procedimento pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral ), ou presencialmente em um cartório eleitoral.
A justificativa deve informar o motivo da ausência e, quando necessário, ser acompanhada de documentos que comprovem a impossibilidade de comparecimento.
O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. Quem não votou no primeiro turno tem até 3 de dezembro de 2026 para apresentar a justificativa. Para os eleitores que faltarem ao segundo turno, a data-limite será 8 de janeiro de 2027.
Resultado do primeiro turno em Franca
Franca registrou 189.925 votos para presidente no primeiro turno. Desse total, 180.447 foram válidos, 5.489 foram nulos e 3.989, brancos.
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 108.462 votos, o equivalente a 60,11% dos votos válidos. Lula (PT) obteve 54.199 votos, ou 30,04%. Os dois candidatos disputam o segundo turno.
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