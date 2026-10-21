Cerca de 52 mil eleitores de Franca que não compareceram às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 poderão votar normalmente no segundo turno, marcado para domingo, 25. Ao todo, 51.977 eleitores da cidade faltaram à primeira etapa da votação.

De acordo com a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado um pleito independente. Por isso, a ausência na primeira votação não impede a participação na segunda, desde que o eleitor esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral.

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com idade entre 18 e 69 anos. Quem não puder comparecer às urnas deve justificar a ausência dentro do prazo estabelecido.

Como justificar a ausência