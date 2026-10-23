23 de outubro de 2026
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TECNOLOGIA

65 escolas de Franca e região vão receber novos tablets

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Governo de SP
Mais de 2,7 mil tablets vão chegar às escolas estaduais da região de Franca
Mais de 2,7 mil tablets vão chegar às escolas estaduais da região de Franca

Alunos e professores de 65 escolas estaduais da região de Franca terão novos recursos tecnológicos em sala de aula. Até o fim de outubro, as unidades devem receber 2.783 tablets, parte de um lote de 200 mil tablets que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está distribuindo em mais de 4 mil escolas.

A aquisição dos equipamentos envolve investimento de aproximadamente R$ 150 milhões. Desde julho de 2026, 95 mil tablets já foram entregues a escolas de 602 municípios paulistas. A previsão é concluir a distribuição dos 105 mil aparelhos restantes até o fim deste mês.

Na região de Franca, a entrega amplia o volume de equipamentos destinados à rede estadual desde o início da atual gestão. Ao todo, 13.254 dispositivos eletrônicos já foram distribuídos a 88 escolas.

Rede estadual recebeu quase 1 milhão de equipamentos

O programa de modernização tecnológica alcançou cerca de 963,5 mil dispositivos distribuídos em todo o Estado entre janeiro de 2023 e setembro de 2026.

O levantamento reúne 467,6 mil notebooks, 458,9 mil tablets, 21,6 mil smartphones, 10,2 mil plataformas móveis de recarga e 7,7 mil kits tecnológicos. Estes últimos são compostos por televisores de 75 polegadas e minicomputadores conhecidos como Educatrons.

Somente em 2026, além dos 200 mil tablets e dos 7,7 mil Educatrons, foram adquiridos outros 4.300 notebooks. O investimento nesse conjunto de equipamentos chegou a aproximadamente R$ 200 milhões.

Investimento em tecnologia supera R$ 465 milhões

A distribuição dos dispositivos é conduzida pela Seduc-SP, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A iniciativa busca ampliar a presença de recursos digitais nas escolas e apoiar as atividades pedagógicas.

Desde o início da gestão estadual, o investimento na distribuição de notebooks, tablets, Educatrons e gabinetes de recarga soma R$ 465,9 milhões.

A definição das unidades contempladas considera a distribuição dos equipamentos de acordo com as atividades digitais previstas para os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Todas as escolas estaduais têm acesso à internet

Além da entrega de equipamentos, o governo paulista informa ter alcançado 100% de conectividade à internet nas escolas estaduais.

A rede opera, majoritariamente, com links de 100 Mb a 300 Mb por unidade. Nas regiões de difícil acesso geográfico, são utilizadas conexões via satélite de baixa órbita.

Desde janeiro de 2023, foram destinados R$ 240 milhões à ampliação, modernização e manutenção da infraestrutura lógica das escolas, além de R$ 250 milhões para equipamentos de conectividade. Os custos anuais recorrentes com conexão ultrapassam R$ 100 milhões.

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