Alunos e professores de 65 escolas estaduais da região de Franca terão novos recursos tecnológicos em sala de aula. Até o fim de outubro, as unidades devem receber 2.783 tablets, parte de um lote de 200 mil tablets que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está distribuindo em mais de 4 mil escolas.
A aquisição dos equipamentos envolve investimento de aproximadamente R$ 150 milhões. Desde julho de 2026, 95 mil tablets já foram entregues a escolas de 602 municípios paulistas. A previsão é concluir a distribuição dos 105 mil aparelhos restantes até o fim deste mês.
Na região de Franca, a entrega amplia o volume de equipamentos destinados à rede estadual desde o início da atual gestão. Ao todo, 13.254 dispositivos eletrônicos já foram distribuídos a 88 escolas.
Rede estadual recebeu quase 1 milhão de equipamentos
O programa de modernização tecnológica alcançou cerca de 963,5 mil dispositivos distribuídos em todo o Estado entre janeiro de 2023 e setembro de 2026.
O levantamento reúne 467,6 mil notebooks, 458,9 mil tablets, 21,6 mil smartphones, 10,2 mil plataformas móveis de recarga e 7,7 mil kits tecnológicos. Estes últimos são compostos por televisores de 75 polegadas e minicomputadores conhecidos como Educatrons.
Somente em 2026, além dos 200 mil tablets e dos 7,7 mil Educatrons, foram adquiridos outros 4.300 notebooks. O investimento nesse conjunto de equipamentos chegou a aproximadamente R$ 200 milhões.
Investimento em tecnologia supera R$ 465 milhões
A distribuição dos dispositivos é conduzida pela Seduc-SP, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A iniciativa busca ampliar a presença de recursos digitais nas escolas e apoiar as atividades pedagógicas.
Desde o início da gestão estadual, o investimento na distribuição de notebooks, tablets, Educatrons e gabinetes de recarga soma R$ 465,9 milhões.
A definição das unidades contempladas considera a distribuição dos equipamentos de acordo com as atividades digitais previstas para os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Todas as escolas estaduais têm acesso à internet
Além da entrega de equipamentos, o governo paulista informa ter alcançado 100% de conectividade à internet nas escolas estaduais.
A rede opera, majoritariamente, com links de 100 Mb a 300 Mb por unidade. Nas regiões de difícil acesso geográfico, são utilizadas conexões via satélite de baixa órbita.
Desde janeiro de 2023, foram destinados R$ 240 milhões à ampliação, modernização e manutenção da infraestrutura lógica das escolas, além de R$ 250 milhões para equipamentos de conectividade. Os custos anuais recorrentes com conexão ultrapassam R$ 100 milhões.
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