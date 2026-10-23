Alunos e professores de 65 escolas estaduais da região de Franca terão novos recursos tecnológicos em sala de aula. Até o fim de outubro, as unidades devem receber 2.783 tablets, parte de um lote de 200 mil tablets que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está distribuindo em mais de 4 mil escolas.

A aquisição dos equipamentos envolve investimento de aproximadamente R$ 150 milhões. Desde julho de 2026, 95 mil tablets já foram entregues a escolas de 602 municípios paulistas. A previsão é concluir a distribuição dos 105 mil aparelhos restantes até o fim deste mês.

Na região de Franca, a entrega amplia o volume de equipamentos destinados à rede estadual desde o início da atual gestão. Ao todo, 13.254 dispositivos eletrônicos já foram distribuídos a 88 escolas.

Rede estadual recebeu quase 1 milhão de equipamentos