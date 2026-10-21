Um engavetamento envolvendo uma motocicleta e três carros deixou o trânsito congestionado na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 13h, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da alça de acesso ao Jardim Guanabara, em Franca. Uma motorista de 64 anos precisou ser socorrida após uma das colisões e encaminhada a um hospital da cidade.
Segundo informações apuradas no local, o primeiro acidente envolveu uma motocicleta que bateu na traseira de um Fiat Fiorino. Apesar da colisão, os veículos não tiveram danos de grande monta.
A lentidão provocada pelo acidente contribuiu para uma segunda colisão no mesmo trecho, praticamente no mesmo instante. Um Chevrolet Cobalt prata, conduzido pela motorista de 64 anos, bateu na traseira de um Hyundai HB20 branco.
Carros ficaram bastante danificados
O impacto provocou danos significativos nos dois automóveis. O Cobalt teve a parte frontal bastante destruída, com avarias no capô, no para-choque e no motor. Já o HB20 ficou com a traseira amassada e danos nas duas portas do lado direito.
Apesar da força da colisão, não houve registro de vítimas em estado grave. A condutora do Cobalt recebeu atendimento e foi encaminhada a um hospital.
Equipes da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local para sinalizar a pista com cones e prestar atendimento à ocorrência.
O trânsito ficou congestionado no trecho urbano da Cândido Portinari, que passa por obras de recapeamento há quase um mês.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.