Um engavetamento envolvendo uma motocicleta e três carros deixou o trânsito congestionado na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 13h, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da alça de acesso ao Jardim Guanabara, em Franca. Uma motorista de 64 anos precisou ser socorrida após uma das colisões e encaminhada a um hospital da cidade.

Segundo informações apuradas no local, o primeiro acidente envolveu uma motocicleta que bateu na traseira de um Fiat Fiorino. Apesar da colisão, os veículos não tiveram danos de grande monta.

A lentidão provocada pelo acidente contribuiu para uma segunda colisão no mesmo trecho, praticamente no mesmo instante. Um Chevrolet Cobalt prata, conduzido pela motorista de 64 anos, bateu na traseira de um Hyundai HB20 branco.