O Apae Day 2026 será realizado no dia 7 de novembro, a partir das 11h, no Espaço Perim, em Patrocínio Paulista. Promovido pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista, o evento terá uma edição especial dedicada ao leilão beneficente, com o objetivo de arrecadar recursos para fortalecer os serviços prestados às pessoas com deficiência e suas famílias.
Na edição de 2025, a iniciativa arrecadou R$ 450 mil. Para este ano, a expectativa da organização é superar o valor e ampliar a participação da comunidade, de empresas e de parceiros na mobilização solidária.
Com o lema “Um movimento de amor que muda destinos”, o Apae Day retoma o formato de leilão, resgatando uma tradição ligada às ações beneficentes da entidade.
Leilão resgata tradição solidária
O leilão será o ponto central do encontro, que convida moradores de Patrocínio Paulista, Franca e cidades da região a contribuir com a iniciativa.
A arrecadação será destinada ao fortalecimento do trabalho da Apae, que atua na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, no atendimento e no desenvolvimento de suas potencialidades. A instituição também oferece suporte às famílias por meio de serviços especializados.
Evento terá homenagem a Pedro Monici Hellu
A abertura do Apae Day 2026 será marcada por uma homenagem a Pedro Monici Hellu, ex-diretor-executivo e CEO da J.A. Saúde Animal, empresa parceira da instituição.
De acordo com a organização, Pedro mantinha uma relação próxima com a causa Apaeana e participava dos leilões promovidos em benefício da entidade.
Como participar
O Apae Day 2026 – Edição Leilão será realizado no sábado, 7 de novembro, a partir das 11h, no Espaço Perim.
Informações sobre convites e formas de doação podem ser obtidas por telefone ou WhatsApp:
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