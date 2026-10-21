O Apae Day 2026 será realizado no dia 7 de novembro, a partir das 11h, no Espaço Perim, em Patrocínio Paulista. Promovido pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista, o evento terá uma edição especial dedicada ao leilão beneficente, com o objetivo de arrecadar recursos para fortalecer os serviços prestados às pessoas com deficiência e suas famílias.

Na edição de 2025, a iniciativa arrecadou R$ 450 mil. Para este ano, a expectativa da organização é superar o valor e ampliar a participação da comunidade, de empresas e de parceiros na mobilização solidária.

Com o lema “Um movimento de amor que muda destinos”, o Apae Day retoma o formato de leilão, resgatando uma tradição ligada às ações beneficentes da entidade.

Leilão resgata tradição solidária