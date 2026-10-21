21 de outubro de 2026
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CRIMINALIDADE

Carreta é furtada na zona rural de Igarapava; câmeras flagram

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Dupla flagrada entrando na propriedade em Igarapava, onde ocorreu o furto nessa terça-feira
Dupla flagrada entrando na propriedade em Igarapava, onde ocorreu o furto nessa terça-feira

O Conseg (Conselho Comunitário de Segurança Pública) de Igarapava emitiu um alerta sobre o furto de uma carreta ocorrido na madrugada dessa terça-feira, 20, na zona rural do município. O veículo estava na região da antiga rodovia Anhanguera, no sentido a Delta (MG).

A carreta tem placas DTM-5200. Segundo o comunicado do Conseg, câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver que a dupla está vestindo calças jeans e, aparentemente, moletons ao acessar a propriedade.

O conselho pede a colaboração de motoristas, caminhoneiros, produtores rurais e moradores de Igarapava e das cidades da região que tenham visto o veículo ou possuam informações que possam contribuir para sua localização.

Informações podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190.

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