O Conseg (Conselho Comunitário de Segurança Pública) de Igarapava emitiu um alerta sobre o furto de uma carreta ocorrido na madrugada dessa terça-feira, 20, na zona rural do município. O veículo estava na região da antiga rodovia Anhanguera, no sentido a Delta (MG).

A carreta tem placas DTM-5200. Segundo o comunicado do Conseg, câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver que a dupla está vestindo calças jeans e, aparentemente, moletons ao acessar a propriedade.

O conselho pede a colaboração de motoristas, caminhoneiros, produtores rurais e moradores de Igarapava e das cidades da região que tenham visto o veículo ou possuam informações que possam contribuir para sua localização.