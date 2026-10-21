A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, vem de vitória na estreia do NBB sobre o São José, jogando em casa. O Mogi também venceu seu primeiro compromisso na competição, ao bater o Corinthians, em seus domínios.

Cinco dias depois de decidirem o título do Campeonato Paulista, Franca Basquete e Mogi voltam a se enfrentar, agora pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/2027. Na semana passada, a equipe mogiana, comandada por Fernando Penna, ficou com o título ao vencer o quarto jogo da final disputado em Franca .

Helinho contará com todos os jogadores que iniciaram o NBB, com destaque para o armador Vitinho, cestinha da equipe contra o São José com 18 pontos. Os desfalques seguem sendo Gui Deodato, por questão de documentação, e Lucas Siewert, lesionado. Fernando Penna também terá força máxima, com exceção do ala-pivô Lucas Dias, que se recupera de cirurgia.

"Cada vitória neste NBB conta muito para que a gente possa chegar da melhor forma nos momentos mais importantes da competição, que são os playoffs. Então todo jogo tem que ter preparo total, e contra o Mogi não é diferente. Temos que estar muito bem preparados para enfrentar uma das equipes que mais investiu na temporada", disse Helinho.

O ala-armador Reynan destacou o bom começo de campeonato e a necessidade de manter o ritmo. "Foi um começo muito bom, a gente impôs nosso ritmo. Nos treinamentos todo mundo está tentando se entrosar o mais rápido possível, ao mesmo tempo todo mundo confia um no outro e acredito que está sendo muito importante para a gente já construir isso desde o começo da temporada e começar com saldo positivo", afirmou.