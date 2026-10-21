Um incêndio em uma área de vegetação mobilizou equipes da Defesa Civil entre a tarde e noite dessa terça-feira, 20, na rua José Mário Moretti, no Jardim dos Ipês, em São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca.

Moradores perceberam a fumaça saindo da área e acionaram as equipes da Defesa Civil. Ao chegarem ao local, os responsáveis pelo atendimento constataram que a vegetação havia sido atingida pelas chamas.

A ocorrência contou com a atuação da Defesa Civil e de bombeiros civis. O trabalho permitiu controlar o fogo e evitar que o incêndio se espalhasse para uma área maior.