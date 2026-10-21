21 de outubro de 2026
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Incêndio de grandes proporções em vegetação mobiliza Defesa Civil

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Paulo Cruz/Artplay
Foto áerea registrou ponto de vegetação que foi consumido pelas chamas
Foto áerea registrou ponto de vegetação que foi consumido pelas chamas

Um incêndio em uma área de vegetação mobilizou equipes da Defesa Civil entre a tarde e noite dessa terça-feira, 20, na rua José Mário Moretti, no Jardim dos Ipês, em São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca.

Moradores perceberam a fumaça saindo da área e acionaram as equipes da Defesa Civil. Ao chegarem ao local, os responsáveis pelo atendimento constataram que a vegetação havia sido atingida pelas chamas.

A ocorrência contou com a atuação da Defesa Civil e de bombeiros civis. O trabalho permitiu controlar o fogo e evitar que o incêndio se espalhasse para uma área maior.

A situação foi controlada e não houve consequências mais graves.

Incêndios em áreas de vegetação podem provocar danos ambientais e oferecer riscos à população. Provocar queimadas pode configurar crime ambiental, conforme as circunstâncias do caso.

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