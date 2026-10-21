O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Pedregulho Dirceu Polo Filho, e duas ex-servidoras municipais por gastos de R$ 114.260 com a confraternização do Dia do Servidor Público, realizada em novembro de 2024. A ação aponta possíveis irregularidades na utilização de recursos públicos, incluindo verbas destinadas à saúde e à educação.

A ação foi protocolada em 16 de outubro de 2026 e também inclui Juliana de Cássia Medeiros Nascimento, ex-secretária municipal de Turismo, Emprego e Relações do Trabalho, e Sueli Viana de Melo, servidora efetiva e professora da rede municipal. O Ministério Público pede que os três sejam condenados por improbidade administrativa e ressarçam os cofres públicos.

Festa teve almoço, música ao vivo e kits personalizados

De acordo com a ação, a confraternização foi realizada em 22 de novembro de 2024, no Parque de Exposições Dirso Polo, em Pedregulho. O evento ocorreu das 12h às 17h, em um dia útil, e contou com almoço, apresentação musical, estrutura de palco, som, iluminação, tendas, banheiros químicos, decoração floral e distribuição de kits personalizados aos participantes.