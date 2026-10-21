Quatro instituições de Franca estão com processos seletivos abertos para o preenchimento de 17 vagas de emprego nas áreas de educação infantil, apoio pedagógico, cozinha, limpeza e serviços gerais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental completo até a formação superior em Pedagogia.

Os processos seletivos são realizados por organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam no município. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos, à documentação exigida e aos prazos de inscrição de cada instituição.

Pastoral do Menor oferece 11 vagas para apoio pedagógico

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca está com 11 vagas para apoio pedagógico, destinadas à atuação nas Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica).