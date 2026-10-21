Quatro instituições de Franca estão com processos seletivos abertos para o preenchimento de 17 vagas de emprego nas áreas de educação infantil, apoio pedagógico, cozinha, limpeza e serviços gerais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental completo até a formação superior em Pedagogia.
Os processos seletivos são realizados por organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam no município. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos, à documentação exigida e aos prazos de inscrição de cada instituição.
Pastoral do Menor oferece 11 vagas para apoio pedagógico
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca está com 11 vagas para apoio pedagógico, destinadas à atuação nas Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica).
São três vagas para o período da manhã e oito para o período da tarde, ambas com carga horária de 22 horas semanais. Para participar, é necessário ter formação completa em Pedagogia ou Magistério.
A instituição oferece salário e benefícios, incluindo seguro de vida em grupo, assistência médica em grupo e credencial plena no Sesc Franca. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs).
Os currículos devem ser enviados até domingo, 25 de outubro, pelo site Pastoral do Menor de Franca, na aba “Trabalhe Conosco”. A seleção será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista individual.
Creche Fonte de Paz abre vagas em quatro funções
A CCI Fonte de Paz “Francine Danielle Rosa Chagas” recebe currículos de quarta-feira, 21 de outubro, até sexta-feira, 30 de outubro, para vagas em quatro funções. O edital não especifica a quantidade de postos disponíveis para cada cargo.
As oportunidades são para auxiliar de cozinha, educadora, auxiliar de limpeza e auxiliar de educação infantil. Os salários e requisitos são os seguintes:
- Auxiliar de cozinha: ensino fundamental completo e salário de R$ 2.275,57;
- Educadora: licenciatura em Pedagogia e salário de R$ 2.803,41;
- Auxiliar de limpeza: ensino médio e salário de R$ 2.128,72;
- Auxiliar de educação infantil: licenciatura em Pedagogia, Magistério ou estar cursando até 50% da graduação em Pedagogia. O salário é de R$ 2.104,54.
Todas as funções oferecem vale-alimentação de R$ 250, convênio médico, seguro de vida e almoço na instituição. O vale-transporte também está previsto entre os benefícios.
Os candidatos devem apresentar currículo e certificado de formação. Quem ainda estiver cursando a graduação deverá entregar também uma declaração de matrícula.
A documentação pode ser entregue diretamente na creche, na rua Eunice Carmem G. Rodrigues, 2.625, no Jardim Palestina, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Outra opção é enviar os documentos para o e-mail ccifontedepaz@yahoo.com.br, informando no assunto a função pretendida.
As contratações serão pelo regime CLT, com jornada diária de 8 horas e 48 minutos.
CCI Nossa Senhora da Conceição seleciona educadora
A NV Sociedade Solidária, responsável pelo CCI Nossa Senhora da Conceição, está com processo seletivo para o cargo de educadora. É exigida licenciatura plena em Pedagogia, e a jornada de trabalho é de 44 horas semanais.
Os currículos devem ser enviados até quinta-feira, 22 de outubro, para o e-mail ccinvcurriculos@yahoo.com. As entrevistas estão previstas para sexta-feira, 23 de outubro.
O edital não informa o valor do salário nem a quantidade de vagas disponíveis para a função. A contratação será pelo regime CLT, e os candidatos selecionados deverão apresentar documentos pessoais e diploma que comprove a escolaridade exigida.
Associação Amigos do Rio Canoas oferece vaga em serviços gerais
A Associação Educacional e Ecológica Amigos do Rio Canoas também está recebendo currículos para uma vaga de serviços gerais, destinada a candidato com experiência na função.
O profissional atuará na execução administrativa do Parque dos Trabalhadores Papa João Paulo II. Os currículos devem ser enviados exclusivamente por e-mail, para admparquedostrabalhadores@gmail.com, entre quarta-feira, 21 de outubro, e segunda-feira, 26 de outubro.
O edital não informa o salário, a carga horária nem os benefícios oferecidos para a vaga.
Confira os prazos
• 22 de outubro: prazo para envio de currículos ao CCI Nossa Senhora da Conceição.
• 25 de outubro: encerramento das inscrições para apoio pedagógico na Pastoral do Menor.
• 26 de outubro: prazo final para a vaga de serviços gerais na Associação Amigos do Rio Canoas.
• 30 de outubro: encerramento do recebimento de currículos para as funções na Creche Fonte de Paz.
Os candidatos devem consultar as orientações de cada instituição antes de enviar a documentação, especialmente nos casos em que o edital não informa a quantidade de vagas, o salário ou os benefícios.
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