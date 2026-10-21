21 de outubro de 2026
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URGENTE

Pintor sofre descarga elétrica e cai de 8 metros em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Acidente de trabalho ocorreu na rua Arnold Faria Junqueira, no Jardim Paulistano
Acidente de trabalho ocorreu na rua Arnold Faria Junqueira, no Jardim Paulistano

Um pintor de 56 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de aproximadamente oito metros de altura na manhã desta quarta-feira, 21, no Jardim Paulistano, na região leste de Franca.

O homem realizava um serviço de pintura e utilizava um extensor acoplado ao rolo quando o equipamento encostou na rede elétrica de alta tensão. Com isso, ele sofreu a descarga elétrica e caiu ao solo.

A equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento à vítima. Conforme as informações colhidas no local, o pintor sofreu queimaduras de segundo grau e uma fratura no fêmur.

Apesar dos ferimentos, ele estava consciente no momento do socorro e foi encaminhado à Santa Casa de Franca para atendimento médico.

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