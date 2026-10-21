Um pintor de 56 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de aproximadamente oito metros de altura na manhã desta quarta-feira, 21, no Jardim Paulistano, na região leste de Franca.

O homem realizava um serviço de pintura e utilizava um extensor acoplado ao rolo quando o equipamento encostou na rede elétrica de alta tensão. Com isso, ele sofreu a descarga elétrica e caiu ao solo.

A equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento à vítima. Conforme as informações colhidas no local, o pintor sofreu queimaduras de segundo grau e uma fratura no fêmur.