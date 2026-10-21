A família de Maria Júlia Alves Gonçalves, de 13 anos, conta com mais uma iniciativa para arrecadar recursos para o tratamento da adolescente, diagnosticada com melanoma metastático. No dia 8 de novembro, será realizado um almoço beneficente em prol de Maju e dos amigos, no Colonial Eventos, na saída para Claraval (MG), em Franca, a partir das 11h.

O evento terá almoço com porco à paraguaia, música ao vivo, bingo e atrações para crianças. A programação musical inclui apresentações de Diego & Gabriel e convidados, além dos DJs Rodrigo e Rodrigo Borges.

Os convites custam R$ 60 por pessoa e R$ 30 para crianças de até 10 anos. Bebidas e doces serão vendidos à parte. Segundo a divulgação, as vendas são limitadas.