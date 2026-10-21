A família de Maria Júlia Alves Gonçalves, de 13 anos, conta com mais uma iniciativa para arrecadar recursos para o tratamento da adolescente, diagnosticada com melanoma metastático. No dia 8 de novembro, será realizado um almoço beneficente em prol de Maju e dos amigos, no Colonial Eventos, na saída para Claraval (MG), em Franca, a partir das 11h.
O evento terá almoço com porco à paraguaia, música ao vivo, bingo e atrações para crianças. A programação musical inclui apresentações de Diego & Gabriel e convidados, além dos DJs Rodrigo e Rodrigo Borges.
Os convites custam R$ 60 por pessoa e R$ 30 para crianças de até 10 anos. Bebidas e doces serão vendidos à parte. Segundo a divulgação, as vendas são limitadas.
A iniciativa se soma à campanha de arrecadação organizada pela família para custear uma nova etapa do tratamento de Maju, que precisa de um medicamento cujo custo informado é de R$ 30 mil por dose.
Serviço
- Data: 8 de novembro
- Horário: a partir das 11h
- Local: Colonial Eventos, saída para Claraval, em Franca
- Convites: R$ 60 por pessoa; R$ 30 para crianças de até 10 anos
- Reservas e informações: (16) 99333-5695
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