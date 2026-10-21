21 de outubro de 2026
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FISCALIZAÇÃO URBANA

Homem é pego ao jogar sofá de caminhonete em movimento em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Guarda Civil Municipal de Franca
Sofá foi jogado de caminhonete em movimento
Sofá foi jogado de caminhonete em movimento

A GCM (Guarda Civil Municipalidentificou um homem de 37 anos suspeito de realizar o descarte irregular de um sofá na rua José Pignati, no Recanto do Itambé, em Franca. O caso ocorreu no dia 7 de outubro e foi esclarecido após uma denúncia anônima acompanhada de um vídeo que registrou o momento em que o móvel foi arremessado de uma caminhonete em movimento.

A equipe, formada pelos agentes Lima e Margareth, iniciou as buscas após receber as informações. Com pesquisas e o cruzamento de dados com outra ocorrência, os guardas conseguiram identificar o veículo e o responsável pelo descarte.

Homem já havia sido identificado em outro caso

Segundo a GCM, o homem havia sido identificado anteriormente em uma ocorrência envolvendo o descarte irregular de resíduos provenientes de uma fábrica de calçados. Na ocasião, o material foi posteriormente incendiado.

Diante da nova ocorrência, foi lavrado um auto de infração por descarte irregular de resíduos. A multa prevista para esse tipo de infração varia de R$ 654 a R$ 4.360, conforme a legislação aplicável.

A Guarda Civil Municipal reforça a importância do descarte correto de resíduos e destaca que as denúncias da população ajudam a identificar responsáveis por práticas que prejudicam a limpeza urbana e o meio ambiente.

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