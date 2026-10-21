A GCM (Guarda Civil Municipal) identificou um homem de 37 anos suspeito de realizar o descarte irregular de um sofá na rua José Pignati, no Recanto do Itambé, em Franca. O caso ocorreu no dia 7 de outubro e foi esclarecido após uma denúncia anônima acompanhada de um vídeo que registrou o momento em que o móvel foi arremessado de uma caminhonete em movimento.

A equipe, formada pelos agentes Lima e Margareth, iniciou as buscas após receber as informações. Com pesquisas e o cruzamento de dados com outra ocorrência, os guardas conseguiram identificar o veículo e o responsável pelo descarte.

Homem já havia sido identificado em outro caso

Segundo a GCM, o homem já havia sido identificado anteriormente em uma ocorrência envolvendo o descarte irregular de resíduos provenientes de uma fábrica de calçados. Na ocasião, o material foi posteriormente incendiado.