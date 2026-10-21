Uma aposta feita em Franca passou perto de acertar os seis números de Mega-Sena e levar o prêmio de R$ 187 milhões, sorteado nessa terça-feira, 20. A aposta acertou cinco dezenas e garantiu um prêmio de R$ 38.295,72 para o francano.
O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite de terça, em São Paulo. O prêmio era de R$ 187,6 milhões. No entanto, nenhum apostador acertou as seis dezenas e o valor acumulou para R$ 200 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 02, 06, 09, 16, 31 e 40.
Segundo a Caixa, a aposta de Franca que acertou cinco números foi registrada na Lotérica Francana e foi do tipo simples, com seis dezenas escolhidas.
Ao todo, 140 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 38.295,72 cada. Outras 9.261 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e ganharam R$ 954,26.
Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa é de que o próximo sorteio pague R$ 200 milhões a quem acertar todos os números.
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