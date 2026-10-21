Um comerciante de 41 anos foi preso na noite desta terça-feira, 20, por porte ilegal de arma de fogo durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Santa Efigênia, em Franca. Ele transportava uma pistola Glock calibre 9 milímetros, municiada, dentro de uma pochete no veículo.
A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de trânsito da Operação Adaga, realizada em toda a área do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais suspeitaram de uma pochete sobre o banco do passageiro e perguntaram ao motorista o que havia dentro dela. O comerciante confirmou que carregava uma arma de fogo.
Questionado sobre a documentação, ele informou que tinha autorização para manter a pistola no estabelecimento comercial, mas não possuía porte de arma nem guia de trânsito que autorizasse o transporte.
Comerciante alegou medo após assalto
Segundo a Polícia Militar, o homem afirmou ter comprado a pistola para se proteger depois de ter sido vítima de um assalto no próprio comércio. Ele não possui registro como CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).
Após a abordagem, o comerciante recebeu voz de prisão e foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
O caso foi apresentado à Polícia Civil, e o homem permaneceu preso.
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