21 de outubro de 2026
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Comerciante é preso com Glock 9 mm durante operação em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca

Um comerciante de 41 anos foi preso na noite desta terça-feira, 20, por porte ilegal de arma de fogo durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Santa Efigênia, em Franca. Ele transportava uma pistola Glock calibre 9 milímetros, municiada, dentro de uma pochete no veículo.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de trânsito da Operação Adaga, realizada em toda a área do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais suspeitaram de uma pochete sobre o banco do passageiro e perguntaram ao motorista o que havia dentro dela. O comerciante confirmou que carregava uma arma de fogo.

Questionado sobre a documentação, ele informou que tinha autorização para manter a pistola no estabelecimento comercial, mas não possuía porte de arma nem guia de trânsito que autorizasse o transporte.

Comerciante alegou medo após assalto

Segundo a Polícia Militar, o homem afirmou ter comprado a pistola para se proteger depois de ter sido vítima de um assalto no próprio comércio. Ele não possui registro como CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

Após a abordagem, o comerciante recebeu voz de prisão e foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

O caso foi apresentado à Polícia Civil, e o homem permaneceu preso.

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