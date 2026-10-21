Um comerciante de 41 anos foi preso na noite desta terça-feira, 20, por porte ilegal de arma de fogo durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Santa Efigênia, em Franca. Ele transportava uma pistola Glock calibre 9 milímetros, municiada, dentro de uma pochete no veículo.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de trânsito da Operação Adaga, realizada em toda a área do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais suspeitaram de uma pochete sobre o banco do passageiro e perguntaram ao motorista o que havia dentro dela. O comerciante confirmou que carregava uma arma de fogo.