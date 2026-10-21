O que era para ser um domingo em família terminou em uma morte dentro de casa, no Jardim Aeroporto III, em Franca. Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, foi encontrado morto na garagem da residência onde morava com a companheira, Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, na noite de domingo, 18. Michely se apresentou nessa terça-feira, 20, e deu sua versão do caso.

Em entrevista após ser ouvida na sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Michely afirmou que não teve a intenção de matar o marido e disse que agiu para se defender durante uma discussão. Segundo ela, o relacionamento era marcado por episódios de violência, e uma medida protetiva contra o companheiro havia sido concedida anteriormente.

“Da outra vez que fui agredida, eu fiz a medida e ele ficou preso. A gente até estava indo pra igreja. Foi só beber que deu merda. Ele não sabia beber”, afirmou.