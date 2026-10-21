O que era para ser um domingo em família terminou em uma morte dentro de casa, no Jardim Aeroporto III, em Franca. Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, foi encontrado morto na garagem da residência onde morava com a companheira, Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, na noite de domingo, 18. Michely se apresentou nessa terça-feira, 20, e deu sua versão do caso.
Em entrevista após ser ouvida na sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Michely afirmou que não teve a intenção de matar o marido e disse que agiu para se defender durante uma discussão. Segundo ela, o relacionamento era marcado por episódios de violência, e uma medida protetiva contra o companheiro havia sido concedida anteriormente.
“Da outra vez que fui agredida, eu fiz a medida e ele ficou preso. A gente até estava indo pra igreja. Foi só beber que deu merda. Ele não sabia beber”, afirmou.
A mulher também disse que havia procurado a polícia em outras ocasiões e responsabilizou a demora no atendimento de uma ligação ao 190 pelo desfecho da discussão.
“Não planejei matar ele. O problema é que a gente liga 190 e eles não atendem a gente. Se eles tivessem ido lá quando eu liguei pra polícia, isso não tinha acontecido”, declarou.
Mulher diz que filha estava em casa durante discussão
De acordo com Michely, o desentendimento aconteceu depois que o casal consumiu bebida alcoólica na residência. Ela afirmou que saiu de casa após o companheiro pegar uma pedra e ameaçá-la.
“A gente estava bebendo lá em casa, aí ele pegou uma pedra para me acertar e falou que ia me matar, e eu saí de casa. Quando eu voltei, ele continuou [a brigar]”, relatou.
A mulher disse ainda que a filha estava no quarto no momento da discussão e que usou a faca para se defender.
“Minha filha estava no quarto, fui me defender. Se a polícia tivesse ido, levava ele preso. Vocês acham que a gente quer isso? Ele tem filha, tem mãe… Me arrependo de tudo. Não fiz por querer”, disse a mulher emocionada.
Michely também declarou que nunca retirou a medida protetiva, embora continuasse morando com Túlio.
Defesa afirma que mulher vivia situação de violência doméstica
O advogado de Michely, Thales Balbino, sustenta que ela agiu em legítima defesa e afirma que o histórico de violência no relacionamento será apresentado durante a investigação.
“A Michely foi vítima, ela só se defendeu. Ela tinha medida protetiva há dois meses e vamos provar que ela tentou se defender. Ele era agressivo, bem mais forte que ela. Em um momento de desespero, ela acabou dando esse golpe de faca”, disse.
Segundo o advogado, apenas um golpe foi desferido, com uma faca de pão. A defesa avalia que as circunstâncias do episódio são compatíveis com a versão apresentada pela mulher.
*colaborou Ariane Jud
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