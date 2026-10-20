Uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) percorreu a avenida Presidente Vargas, em Franca, na noite desta terça-feira, 20. O ato reuniu apoiadores com roupas predominantemente vermelhas, bandeiras e participantes de diferentes grupos, incluindo estudantes. A mobilização foi acompanhada por um caminhão de som, de onde foram feitos discursos durante o trajeto.
O vereador Gilson Pelizaro (PT) acompanhou o ato em cima do veículo. Também participaram o ex-prefeito de Franca Gilmar Dominici, o presidente do PT Franca, Pedro Doin, e a presidente do PSOL Franca, Isabella Uehara.
Mobilização reúne diferentes gerações
A manifestação reuniu pessoas de diferentes gerações, inclusive integrantes da família Pelizaro. Heitor Pelizaro, filho do vereador Gilson Pelizaro, afirmou que o ato representa uma resposta ao bolsonarismo.
“Essa manifestação nas vésperas é o grito do povo mostrando sua força! Numa cidade que se diz estar de direita, ter tanta pessoa junta é uma prova de que a direita e a esquerda estão se unindo pra lutar contra o Bolsonarismo e suas ondas de mentiras. A manifestação é uma resposta ao bolsonarismo”, afirmou.
Participantes defendem pautas do movimento
Durante o ato, participantes também falaram sobre os motivos que os levaram às ruas e as pautas defendidas pela mobilização.
A estudante francana Ana Clara Souza afirmou que a manifestação busca demonstrar apoio ao presidente e defender o projeto político representado por ele.
“Estamos aqui para demonstrar nosso apoio ao presidente Lula e defender as pautas em que acreditamos. É importante ocupar as ruas e mostrar que existe mobilização popular em defesa desse projeto político”, disse.
Cláudia Costa Silva destacou a importância da participação dos jovens nos movimentos políticos e da ocupação dos espaços públicos.
“É importante que os jovens participem desses movimentos, expressem suas opiniões e defendam aquilo em que acreditam. A participação política também acontece quando as pessoas ocupam os espaços públicos”, afirmou.
Trajeto
A manifestação saiu das proximidades do campus da Unesp (Universidade Estadual Paulista), percorreu a avenida Presidente Vargas e terminou na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca.
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