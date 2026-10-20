Uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) percorreu a avenida Presidente Vargas, em Franca, na noite desta terça-feira, 20. O ato reuniu apoiadores com roupas predominantemente vermelhas, bandeiras e participantes de diferentes grupos, incluindo estudantes. A mobilização foi acompanhada por um caminhão de som, de onde foram feitos discursos durante o trajeto.

O vereador Gilson Pelizaro (PT) acompanhou o ato em cima do veículo. Também participaram o ex-prefeito de Franca Gilmar Dominici, o presidente do PT Franca, Pedro Doin, e a presidente do PSOL Franca, Isabella Uehara.

Mobilização reúne diferentes gerações

A manifestação reuniu pessoas de diferentes gerações, inclusive integrantes da família Pelizaro. Heitor Pelizaro, filho do vereador Gilson Pelizaro, afirmou que o ato representa uma resposta ao bolsonarismo.