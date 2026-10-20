20 de outubro de 2026
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SUSTO

Motorista escapa da morte após carro bater em caminhão em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Verona destruído após bater na traseira de um caminhão na avenida São Vicente, em Franca
Verona destruído após bater na traseira de um caminhão na avenida São Vicente, em Franca

Um motorista sofreu escoriação na orelha após o Ford Verona que dirigia bater na traseira de um caminhão na tarde desta terça-feira, 20, na avenida São Vicente, no Parque das Colinas, em Franca.

Segundo o condutor, o caminhão estava parado na via para a retirada de grades. Ele não teria percebido a presença do veículo à frente porque o sol estava muito baixo e prejudicava a visibilidade.

O motorista afirmou que chegou a colocar a mão no rosto para tentar se proteger da claridade, mas não conseguiu evitar a colisão.

Dianteira ficou danificada

Com o impacto, a parte dianteira do Verona ficou bastante danificada. A batida atingiu a região do painel e comprometeu parte da estrutura próxima a uma das rodas.

Apesar dos danos no veículo, o motorista sofreu apenas uma escoriação na orelha.

O trânsito na avenida São Vicente ficou lento após o acidente.

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