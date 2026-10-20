Um motorista sofreu escoriação na orelha após o Ford Verona que dirigia bater na traseira de um caminhão na tarde desta terça-feira, 20, na avenida São Vicente, no Parque das Colinas, em Franca.

Segundo o condutor, o caminhão estava parado na via para a retirada de grades. Ele não teria percebido a presença do veículo à frente porque o sol estava muito baixo e prejudicava a visibilidade.

O motorista afirmou que chegou a colocar a mão no rosto para tentar se proteger da claridade, mas não conseguiu evitar a colisão.

Dianteira ficou danificada