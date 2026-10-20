O programa Emprega Franca disponibiliza 428 vagas de trabalho em diversas áreas nesta terça-feira, 20, em Franca. As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade que varia do Ensino Fundamental incompleto ao Ensino Superior, com funções que exigem experiência profissional e outras sem essa necessidade.

Entre as vagas disponíveis estão as de eletricista, garçom, jardineiro, mecânico, motorista de ônibus, operador de caixa, consultor de vendas, vendedor, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing e fonoaudiólogo.

Como consultar as vagas

A relação completa das oportunidades pode ser consultada no site da Prefeitura de Franca, por meio do portal Emprega Franca.