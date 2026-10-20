O programa Emprega Franca disponibiliza 428 vagas de trabalho em diversas áreas nesta terça-feira, 20, em Franca. As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade que varia do Ensino Fundamental incompleto ao Ensino Superior, com funções que exigem experiência profissional e outras sem essa necessidade.
Entre as vagas disponíveis estão as de eletricista, garçom, jardineiro, mecânico, motorista de ônibus, operador de caixa, consultor de vendas, vendedor, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing e fonoaudiólogo.
Como consultar as vagas
A relação completa das oportunidades pode ser consultada no site da Prefeitura de Franca, por meio do portal Emprega Franca.
Os interessados também podem procurar atendimento presencial na sede do programa, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
O WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
Processo seletivo para auxiliar de limpeza
O Emprega Franca realizará nesta quarta-feira, 21, às 9h, um processo seletivo para a contratação de sete auxiliares de limpeza. As oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental e possuir experiência na área.
Os candidatos devem comparecer à sede do Emprega Franca, levando documento de identidade e currículo impresso ou salvo em PDF.
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