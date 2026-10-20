O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca começou, nesta segunda-feira, 19, a participar da segunda edição do projeto Fast Heroes, que vai capacitar mais de 800 alunos da rede municipal de ensino para reconhecer sinais de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e saber como agir diante de uma suspeita. A iniciativa envolve estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 38 salas de aula, além de cerca de 40 professores.

A ação é realizada em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação. Ao longo de cinco encontros educativos, as crianças vão aprender a identificar sintomas, entender a importância do atendimento rápido e conhecer o funcionamento dos serviços de emergência.

Alunos terão atividade prática com o Samu

A programação prevê uma atividade prática com uma equipe do Samu, incluindo uma simulação de chamado de emergência e atendimento. Os estudantes também poderão conhecer uma ambulância e esclarecer dúvidas sobre o trabalho dos profissionais.