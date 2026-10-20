O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca começou, nesta segunda-feira, 19, a participar da segunda edição do projeto Fast Heroes, que vai capacitar mais de 800 alunos da rede municipal de ensino para reconhecer sinais de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e saber como agir diante de uma suspeita. A iniciativa envolve estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 38 salas de aula, além de cerca de 40 professores.
A ação é realizada em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação. Ao longo de cinco encontros educativos, as crianças vão aprender a identificar sintomas, entender a importância do atendimento rápido e conhecer o funcionamento dos serviços de emergência.
Alunos terão atividade prática com o Samu
A programação prevê uma atividade prática com uma equipe do Samu, incluindo uma simulação de chamado de emergência e atendimento. Os estudantes também poderão conhecer uma ambulância e esclarecer dúvidas sobre o trabalho dos profissionais.
A proposta é incentivar as crianças a compartilhar as informações aprendidas com familiares, especialmente pais e avós, para ajudar a reconhecer possíveis sinais da doença e buscar atendimento rapidamente.
No primeiro dia, as atividades foram realizadas nas escolas Anor Ravagnani, Domênico Pugliesi, Etelgina de Fátima Viveiros, Rita de Cássia Calixto Xavier, Fausto Alexandre Souza Teodoro e José Mário Faleiros, nos períodos da manhã e da tarde.
Franca tem reconhecimento pelo atendimento ao AVC
Desde 2025, Franca possui o título de Cidade Angels, reconhecimento relacionado à organização da rede de atendimento a pacientes com AVC.
A estrutura de assistência no município envolve o Samu 192, a Santa Casa de Franca e o Hospital São Joaquim.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, o reconhecimento considera critérios como a existência de hospitais de referência, a qualificação dos serviços de emergência e o desenvolvimento de ações de educação em saúde.
Quais são os sinais de AVC?
A Secretaria de Saúde orienta a população a ficar atenta a sintomas como alteração na fala, fraqueza ou dormência em um lado do corpo e assimetria facial.
Diante da suspeita de AVC, a recomendação é ligar imediatamente para o Samu, pelo telefone 192. O atendimento rápido é fundamental para reduzir o risco de sequelas e outras complicações.
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