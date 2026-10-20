A estreia de Vitinho pelo Franca Basquete terminou com 18 pontos e o posto de cestinha da partida. Na noite dessa segunda-feira, 20, no “Pedrocão”, o armador ajudou a equipe a vencer o São José por 90 a 59, na primeira rodada do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com a camisa 1, Vitinho começou no banco de reservas e entrou no fim do primeiro quarto. Com boa movimentação na armação e precisão nos arremessos, converteu três bolas de três pontos e ainda distribuiu três assistências.
O jogador já treinava com o elenco desde as finais do Campeonato Paulista, mas aguardava a oportunidade de estrear em quadra. Após a vitória, falou sobre a expectativa para o primeiro jogo.
“Eu estava sentindo muito a falta disso. Estava muito animado para jogar, com muita vontade”, disse Vitinho.
"É uma honra estar jogando aqui"
O armador também destacou o apoio da torcida francana. Ele já havia sentido a força das arquibancadas durante as finais do Campeonato Paulista, encerradas na semana passada com o vice-campeonato da equipe.
“É a torcida mais apaixonada do Brasil. É uma honra estar jogando aqui agora”, afirmou.
O técnico Helinho Garcia elogiou a atuação do estreante e ressaltou que sua chegada amplia as opções da equipe para a temporada.
“A entrada do Vitinho aumentou nosso leque de opções. Com certeza, quando o Gui Deodato também jogar, vai ser muito importante e gradativamente para enfrentar quem quer que seja na temporada”, disse o treinador.
Próximo jogo
Depois da estreia, Vitinho e o Franca voltam à quadra nesta quarta-feira, 22, às 19h, novamente no Pedrocão, contra o Mogi das Cruzes, pela segunda rodada do NBB.
O Franca inicia a competição em busca do sexto título consecutivo, após conquistar os cinco últimos campeonatos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.