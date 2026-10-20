A estreia de Vitinho pelo Franca Basquete terminou com 18 pontos e o posto de cestinha da partida. Na noite dessa segunda-feira, 20, no “Pedrocão”, o armador ajudou a equipe a vencer o São José por 90 a 59, na primeira rodada do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com a camisa 1, Vitinho começou no banco de reservas e entrou no fim do primeiro quarto. Com boa movimentação na armação e precisão nos arremessos, converteu três bolas de três pontos e ainda distribuiu três assistências.

O jogador já treinava com o elenco desde as finais do Campeonato Paulista, mas aguardava a oportunidade de estrear em quadra. Após a vitória, falou sobre a expectativa para o primeiro jogo.