Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, suspeita de matar o companheiro Túlio Fernando dos Santos com um golpe de faca no pescoço, no domingo, 18, no Jardim Aeroporto lll, em Franca, afirmou à Polícia Civil que agiu durante uma discussão entre os dois. Segundo o delegado Márcio Murari, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a mulher relatou um histórico de ameaças e agressões no relacionamento.

“Ela disse que já tinha um relacionamento com esse rapaz há cerca de um ano, mas há três meses passaram a residir juntos e, a partir daí, começaram certos problemas no relacionamento”, afirmou o delegado.

Segundo Murari, Michely relatou que o companheiro fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas e ficava agressivo. Ela já havia registrado um boletim de ocorrência contra ele, e foram determinadas medidas protetivas de urgência.