Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, suspeita de matar o companheiro Túlio Fernando dos Santos com um golpe de faca no pescoço, no domingo, 18, no Jardim Aeroporto lll, em Franca, afirmou à Polícia Civil que agiu durante uma discussão entre os dois. Segundo o delegado Márcio Murari, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a mulher relatou um histórico de ameaças e agressões no relacionamento.
“Ela disse que já tinha um relacionamento com esse rapaz há cerca de um ano, mas há três meses passaram a residir juntos e, a partir daí, começaram certos problemas no relacionamento”, afirmou o delegado.
Segundo Murari, Michely relatou que o companheiro fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas e ficava agressivo. Ela já havia registrado um boletim de ocorrência contra ele, e foram determinadas medidas protetivas de urgência.
“Ele fazia uso de drogas, bebidas, e acabava ameaçando, agredindo. Inclusive, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele, foram decretadas medidas protetivas de urgência e ele acabou sendo preso, mas ficou apenas um dia preso e foi solto”, relatou.
Discussão teria começado após ciúmes
De acordo com o depoimento apresentado à polícia, Michely e o companheiro reataram o relacionamento e chegaram a frequentar a igreja na tentativa de restabelecer a convivência.
No dia dos fatos, o casal teria realizado uma pequena confraternização na residência, com a presença de algumas amigas. Segundo a versão da investigada, a discussão começou depois que a filha dela recebeu uma transferência via Pix, situação que teria provocado ciúmes no companheiro.
Após as outras pessoas deixarem o imóvel, a discussão teria se intensificado. Michely afirmou que o homem avançou contra ela. Nesse momento, segundo seu relato, pegou uma faca de pão com serra e desferiu um único golpe no pescoço da vítima.
“Ela fala que deu um único golpe e, a princípio, no local, os peritos confirmaram que realmente foi apenas um único golpe que atingiu o pescoço, de forma fatal”, afirmou Murari.
A mulher também declarou que tentou entrar em contato com a Polícia Militar e com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não conseguiu. Em seguida, deixou a residência e foi para a casa de um parente.
Polícia vai ouvir testemunhas
Segundo Murari, Michely foi formalmente interrogada na presença de um advogado. Ela também seria submetida a exame de corpo de delito, pois alegou ter se ferido durante os fatos.
“Ela foi formalmente interrogada na presença do advogado. Agora, está sendo submetida ao exame de corpo de delito, porque alega que se feriu no momento dos fatos”, explicou.
O delegado informou que a Polícia Civil pretende ouvir outras testemunhas indicadas pela investigada e aguardar os laudos periciais do IML (Instituto Médico Legal).
“Vamos agora intimar outras testemunhas dos fatos, inclusive ela aponta algumas, e vamos aguardar laudos periciais no Instituto Médico Legal”, acrescentou.
Mulher será liberada após procedimentos
Durante a entrevista, Murari informou que Michely seria liberada após os procedimentos policiais, uma vez que não estava em situação de flagrante.
“Ela vai ser liberada, esclarecendo que ela não está em situação de flagrante”, declarou.
A investigação continua para esclarecer as circunstâncias da morte, confrontar a versão apresentada pela investigada com os depoimentos das testemunhas e analisar os laudos periciais.
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