A votação do projeto de lei complementar que estabelece regras para a ocupação da macrorregião do Rio Canoas, em Franca, foi adiada por cinco sessões após recomendação do Ministério Público Federal (MPF). O órgão aponta dúvidas técnicas sobre os possíveis impactos ambientais da proposta, especialmente em relação à bacia hidrográfica considerada importante para o abastecimento público de água do município.
A decisão foi tomada durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira, 20. O adiamento foi aprovado por unanimidade, após pedido da vereadora Marília Martins (PSol). Com isso, a proposta deve voltar à pauta em 24 de novembro.
O ofício do MPF foi assinado pela procuradora da República Helen Ribeiro Abreu. O órgão instaurou um procedimento para acompanhar os possíveis efeitos ambientais e urbanísticos do projeto antes da votação pelos vereadores.
MPF cobra esclarecimentos sobre impactos ambientais
A apuração começou após uma representação apontar possíveis divergências entre o texto do projeto e as recomendações de estudos técnicos elaborados pela Fundação de Apoio Institucional da Universidade Federal de São Carlos (FAI-UFSCar), contratada pela própria Prefeitura de Franca para embasar a regulamentação da área.
No documento, o Ministério Público destaca questões que precisam ser esclarecidas, como os efeitos do crescimento populacional na região, os impactos da impermeabilização do solo e as consequências da instalação de empreendimentos capazes de pressionar os recursos naturais.
O órgão também questiona como as mudanças propostas nas regras de proteção ambiental poderiam afetar a disponibilidade e a qualidade da água.
Segundo o MPF, estudos técnicos já identificaram fragilidades ambientais na região. A preocupação envolve a compatibilidade das regras de ocupação com a preservação dos mananciais e a segurança do abastecimento público de Franca.
A recomendação de adiamento, porém, não significa que o Ministério Público tenha comprovado que o projeto provocará danos ambientais. O órgão sustenta que ainda existem questões técnicas a esclarecer antes de uma decisão legislativa sobre a ocupação da área.
Perícia ambiental deve subsidiar análise
Para aprofundar a apuração, o MPF determinou diligências para reunir informações e avaliar os possíveis efeitos da proposta.
Entre as medidas previstas estão a solicitação de perícia ambiental à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República e a requisição de manifestações de órgãos técnicos.
O Ministério Público ainda avalia a compatibilidade do projeto com as medidas de proteção dos mananciais e com a segurança do abastecimento público de água.
Como essas providências ainda não foram concluídas, o órgão recomendou que a votação fosse adiada até que as dúvidas técnicas sejam esclarecidas. A proposta deve retornar à pauta da Câmara Municipal em 24 de novembro.
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