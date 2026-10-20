A votação do projeto de lei complementar que estabelece regras para a ocupação da macrorregião do Rio Canoas, em Franca, foi adiada por cinco sessões após recomendação do Ministério Público Federal (MPF). O órgão aponta dúvidas técnicas sobre os possíveis impactos ambientais da proposta, especialmente em relação à bacia hidrográfica considerada importante para o abastecimento público de água do município.

A decisão foi tomada durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira, 20. O adiamento foi aprovado por unanimidade, após pedido da vereadora Marília Martins (PSol). Com isso, a proposta deve voltar à pauta em 24 de novembro.

O ofício do MPF foi assinado pela procuradora da República Helen Ribeiro Abreu. O órgão instaurou um procedimento para acompanhar os possíveis efeitos ambientais e urbanísticos do projeto antes da votação pelos vereadores.

MPF cobra esclarecimentos sobre impactos ambientais