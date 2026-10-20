Franca deve registrar temperaturas de até 32°C nos próximos dias, mas o calor será acompanhado pelo aumento da instabilidade. A Climatempo indica pancadas de chuva e trovoadas na quinta-feira, 22, com possibilidade de chuva forte na sexta-feira, 23, principalmente à tarde e à noite.
Veja dia a dia
Nesta quarta-feira, 21, os termômetros devem marcar entre 16°C e 31°C, também sem expectativa de precipitação.
Na quinta-feira, as temperaturas devem variar entre 19°C e 32°C. A previsão aponta 3,8 milímetros de chuva, com 90% de probabilidade de precipitação, além de trovoadas durante a tarde e a noite.
Na sexta-feira, a máxima deve cair para 26°C, com mínima de 20°C. O volume previsto é de 16 milímetros, com possibilidade de chuva forte à tarde e à noite.
Outubro já supera a média de chuva
Franca acumulou 165 milímetros de chuva até essa segunda-feira, 19, volume equivalente a 131% da média esperada para todo o mês, segundo dados combinados de estações meteorológicas e satélite do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).
A média histórica de precipitação para outubro na cidade é de 126 milímetros, conforme dados de 30 anos de reanálise ERA5. Assim, o acumulado registrado até o dia 19 já supera a referência histórica mensal.
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