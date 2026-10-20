20 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Máxima pode chegar a 32°C e a chuva deve voltar na quinta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Baccelli/GCN
Céu visto da rodovia Cândido Portinari, em Franca
Céu visto da rodovia Cândido Portinari, em Franca

Franca deve registrar temperaturas de até 32°C nos próximos dias, mas o calor será acompanhado pelo aumento da instabilidade. A Climatempo indica pancadas de chuva e trovoadas na quinta-feira, 22, com possibilidade de chuva forte na sexta-feira, 23, principalmente à tarde e à noite.

Veja dia a dia

Nesta quarta-feira, 21, os termômetros devem marcar entre 16°C e 31°C, também sem expectativa de precipitação.

Na quinta-feira, as temperaturas devem variar entre 19°C e 32°C. A previsão aponta 3,8 milímetros de chuva, com 90% de probabilidade de precipitação, além de trovoadas durante a tarde e a noite.

Na sexta-feira, a máxima deve cair para 26°C, com mínima de 20°C. O volume previsto é de 16 milímetros, com possibilidade de chuva forte à tarde e à noite.

Outubro já supera a média de chuva

Franca acumulou 165 milímetros de chuva até essa segunda-feira, 19, volume equivalente a 131% da média esperada para todo o mês, segundo dados combinados de estações meteorológicas e satélite do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).

A média histórica de precipitação para outubro na cidade é de 126 milímetros, conforme dados de 30 anos de reanálise ERA5. Assim, o acumulado registrado até o dia 19 já supera a referência histórica mensal.

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