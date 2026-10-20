Franca deve registrar temperaturas de até 32°C nos próximos dias, mas o calor será acompanhado pelo aumento da instabilidade. A Climatempo indica pancadas de chuva e trovoadas na quinta-feira, 22, com possibilidade de chuva forte na sexta-feira, 23, principalmente à tarde e à noite.

Veja dia a dia

Nesta quarta-feira, 21, os termômetros devem marcar entre 16°C e 31°C, também sem expectativa de precipitação.

Na quinta-feira, as temperaturas devem variar entre 19°C e 32°C. A previsão aponta 3,8 milímetros de chuva, com 90% de probabilidade de precipitação, além de trovoadas durante a tarde e a noite.