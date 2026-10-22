Noventa proprietários de terrenos em Franca foram notificados pela Vigilância Sanitária para providenciar a limpeza dos imóveis. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município, no sábado, 17, e estabelece prazo de 15 dias para a execução do serviço.
A relação inclui terrenos nos Jardins Aviação, Aeroporto 3, Botânico, do Líbano, Adelinha e Cidade Nova, além de imóveis na região central da cidade.
Quem não cumprir a determinação estará sujeito à aplicação de multa e poderá ter o terreno limpo pela Secretaria de Meio Ambiente. Nesse caso, será cobrado o valor correspondente a 0,064 Unidade Fiscal do Município de Franca (UFMF) por metro quadrado, conforme a legislação municipal.
Em um terreno de 200 metros quadrados, os custos podem ultrapassar R$ 1,7 mil, considerando o serviço de limpeza e a multa, fixada em R$ 610,40.
Até outubro, cerca de 4,9 mil proprietários já haviam recebido notificações relacionadas à limpeza de terrenos no município.
Como denunciar terrenos sujos em Franca
Moradores podem registrar denúncias e reclamações pelo site da Prefeitura de Franca.
O edital completo, com a lista dos 90 terrenos notificados, está disponível no Diário Oficial do Município.
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