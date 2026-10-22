22 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Franca notifica 90 terrenos para limpeza; multa chega a R$ 610

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura
Terrenos com mato alto e falta de limpeza estão entre os alvos das notificações da Vigilância Sanitária em Franca
Terrenos com mato alto e falta de limpeza estão entre os alvos das notificações da Vigilância Sanitária em Franca

Noventa proprietários de terrenos em Franca foram notificados pela Vigilância Sanitária para providenciar a limpeza dos imóveis. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município, no sábado, 17, e estabelece prazo de 15 dias para a execução do serviço.

A relação inclui terrenos nos Jardins Aviação, Aeroporto 3, Botânico, do Líbano, Adelinha e Cidade Nova, além de imóveis na região central da cidade.

Quem não cumprir a determinação estará sujeito à aplicação de multa e poderá ter o terreno limpo pela Secretaria de Meio Ambiente. Nesse caso, será cobrado o valor correspondente a 0,064 Unidade Fiscal do Município de Franca (UFMF) por metro quadrado, conforme a legislação municipal.

Em um terreno de 200 metros quadrados, os custos podem ultrapassar R$ 1,7 mil, considerando o serviço de limpeza e a multa, fixada em R$ 610,40.

Até outubro, cerca de 4,9 mil proprietários já haviam recebido notificações relacionadas à limpeza de terrenos no município.

Como denunciar terrenos sujos em Franca

Moradores podem registrar denúncias e reclamações pelo site da Prefeitura de Franca.

O edital completo, com a lista dos 90 terrenos notificados, está disponível no Diário Oficial do Município.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários