Noventa proprietários de terrenos em Franca foram notificados pela Vigilância Sanitária para providenciar a limpeza dos imóveis. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município, no sábado, 17, e estabelece prazo de 15 dias para a execução do serviço.

A relação inclui terrenos nos Jardins Aviação, Aeroporto 3, Botânico, do Líbano, Adelinha e Cidade Nova, além de imóveis na região central da cidade.

Quem não cumprir a determinação estará sujeito à aplicação de multa e poderá ter o terreno limpo pela Secretaria de Meio Ambiente. Nesse caso, será cobrado o valor correspondente a 0,064 Unidade Fiscal do Município de Franca (UFMF) por metro quadrado, conforme a legislação municipal.