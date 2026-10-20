Morreu em Franca, aos 39 anos, Eliane Vitor da Silva, vítima de câncer. Ela deixa cinco filhos e morreu nesta terça-feira, 20, após alguns meses de enfrentamento da doença e tratamento.
Nos últimos anos, Eliane se dedicava ao lar e aos filhos. Segundo o cunhado, Lecimar, ela lutou contra a doença durante o período de tratamento.
“Ela lutou contra a doença e agora descansou”, disse.
O velório ocorre nesta terça-feira, no São Vicente. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.