Morreu em Franca, aos 39 anos, Eliane Vitor da Silva, vítima de câncer. Ela deixa cinco filhos e morreu nesta terça-feira, 20, após alguns meses de enfrentamento da doença e tratamento.

Nos últimos anos, Eliane se dedicava ao lar e aos filhos. Segundo o cunhado, Lecimar, ela lutou contra a doença durante o período de tratamento.

“Ela lutou contra a doença e agora descansou”, disse.