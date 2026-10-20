20 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Eliane, de 39 anos, morre de câncer em Franca e deixa 5 filhos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social
Eliane Vitor da Silva tinha 39 anos
Eliane Vitor da Silva tinha 39 anos

Morreu em Franca, aos 39 anos, Eliane Vitor da Silva, vítima de câncer. Ela deixa cinco filhos e morreu nesta terça-feira, 20, após alguns meses de enfrentamento da doença e tratamento.

Nos últimos anos, Eliane se dedicava ao lar e aos filhos. Segundo o cunhado, Lecimar, ela lutou contra a doença durante o período de tratamento.

“Ela lutou contra a doença e agora descansou”, disse.

O velório ocorre nesta terça-feira, no São Vicente. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários