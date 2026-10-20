O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou editais de concursos públicos para os cargos de oficial de justiça e escrevente técnico judiciário, com oportunidades para formação de cadastro de reserva em Franca e cidades da região. Os salários iniciais chegam a R$ 9.856,95, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte.
O concurso para oficial de justiça oferece 132 vagas, além de cadastro de reserva. Já a seleção para escrevente técnico judiciário prevê o preenchimento de vagas disponíveis e a formação de cadastro de reserva.
As inscrições para os dois concursos serão realizadas de 28 de outubro a 10 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização. As provas estão previstas para 14 de março de 2027.
Vagas e salários
O cargo de oficial de justiça tem remuneração inicial de R$ 9.856,95. A seleção abrange a Comarca de São Paulo, na capital, e as circunscrições judiciárias das dez Regiões Administrativas Judiciárias (RAJs) do estado.
Para escrevente técnico judiciário, o salário inicial é de R$ 6.782,54. O concurso contempla as circunscrições judiciárias da 2ª à 10ª RAJ e prevê o preenchimento de vagas disponíveis, além da formação de cadastro de reserva.
Os dois cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e oferecem auxílios para alimentação, saúde e transporte.
Requisitos para participar
Para concorrer ao cargo de oficial de justiça, é necessário ter ensino superior completo em qualquer área, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Já para escrevente técnico judiciário, o requisito é ter ensino médio completo.
As taxas de inscrição são de R$ 96 para oficial de justiça e R$ 81 para escrevente. O pagamento poderá ser feito até 11 de dezembro de 2026.
Os editais também preveem redução de 50% da taxa para candidatos regularmente matriculados no ensino médio, em curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação, desde que recebam menos de dois salários mínimos mensais ou estejam desempregados.
O pedido de redução deverá ser feito entre 28 e 30 de outubro, com envio da documentação exigida até 3 de novembro.
Reserva de vagas e provas
Os concursos reservam 5% das vagas para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
As provas dos dois processos seletivos estão previstas para 14 de março de 2027. A etapa será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova discursiva, de caráter eliminatório.
Como se inscrever
Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização dos concursos.
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