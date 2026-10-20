O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou editais de concursos públicos para os cargos de oficial de justiça e escrevente técnico judiciário, com oportunidades para formação de cadastro de reserva em Franca e cidades da região. Os salários iniciais chegam a R$ 9.856,95, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte.

O concurso para oficial de justiça oferece 132 vagas, além de cadastro de reserva. Já a seleção para escrevente técnico judiciário prevê o preenchimento de vagas disponíveis e a formação de cadastro de reserva.

As inscrições para os dois concursos serão realizadas de 28 de outubro a 10 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização. As provas estão previstas para 14 de março de 2027.

Vagas e salários