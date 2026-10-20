A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca acompanhou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e profissionais de advogados do município nesta terça-feira, 20, durante a Operação Garatéia, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.

Em nota à imprensa, a entidade informou que o acompanhamento busca garantir o respeito às prerrogativas profissionais da advocacia, previstas no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Entre elas, estão a inviolabilidade dos escritórios e dos instrumentos de trabalho dos profissionais, como documentos, computadores, celulares, tablets e outros equipamentos eletrônicos.

A OAB ressaltou que medidas de busca em escritórios de advocacia exigem decisão judicial fundamentada e específica.