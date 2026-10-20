O projeto de lei complementar que estabelece regras para a ocupação da macrorregião do Rio Canoas não deve ser votado na sessão ordinária desta terça-feira, 20, na Câmara Municipal de Franca. Nos bastidores, o Portal GCN/Sampi apurou que quatro emendas serão votadas e que também deve ser apresentado um pedido de adiamento. Caso a solicitação seja rejeitada, há a possibilidade de um pedido de vista, que pode impedir a votação nesta semana.

De autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a proposta define áreas onde será possível construir, estabelece exigências para empreendimentos, cria uma taxa de fiscalização ambiental, prevê multas e oferece benefícios fiscais para determinadas atividades.

Marília propõe quatro emendas ao projeto

A vereadora Marília Martins (PSol) apresentou quatro emendas ao texto. Segundo ela, as mudanças contemplam pontos exigidos no estudo elaborado pela FAI (Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).