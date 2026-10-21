Franca não terá alterações nos locais de votação para o segundo turno das eleições neste domingo, 25. Os 241.708 eleitores aptos a votar na cidade devem se dirigir aos mesmos locais do primeiro turno.

A informação foi confirmada pelo chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral de Franca, Marcelo Queiroz, nessa terça-feira, 20. Segundo ele, o município está fora da lista de mudanças divulgada pela Justiça Eleitoral.

Queiroz explica que as alterações registradas em outras cidades do país foram motivadas, em geral, por problemas estruturais causados pelas chuvas. "O Tribunal Superior Eleitoral teve informações, após o primeiro turno, de muitos problemas estruturais em algumas escolas pelo Brasil por conta de graves chuvas e situações meteorológicas. Resolveu mudar algumas seções eleitorais para proteger o eleitor de situações de risco, por isso ocorreram essas mudanças", disse.