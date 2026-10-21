Franca não terá alterações nos locais de votação para o segundo turno das eleições neste domingo, 25. Os 241.708 eleitores aptos a votar na cidade devem se dirigir aos mesmos locais do primeiro turno.
A informação foi confirmada pelo chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral de Franca, Marcelo Queiroz, nessa terça-feira, 20. Segundo ele, o município está fora da lista de mudanças divulgada pela Justiça Eleitoral.
Queiroz explica que as alterações registradas em outras cidades do país foram motivadas, em geral, por problemas estruturais causados pelas chuvas. "O Tribunal Superior Eleitoral teve informações, após o primeiro turno, de muitos problemas estruturais em algumas escolas pelo Brasil por conta de graves chuvas e situações meteorológicas. Resolveu mudar algumas seções eleitorais para proteger o eleitor de situações de risco, por isso ocorreram essas mudanças", disse.
Ainda de acordo com Queiroz, o número de mudanças é pequeno diante do total de seções do país e não atinge Franca e região. "Em Franca e região isso não aconteceu, embora tenha chovido bastante. No primeiro turno não tivemos problemas sérios e graves na cidade e nem na região. Então, o eleitor francano e da região pode ficar tranquilo, que sua seção eleitoral não foi alterada", afirmou.
Em todo o país, os sistemas do TSE apontaram 441 seções eleitorais com local alterado entre o primeiro e o segundo turno. No próximo domingo, mais de 158 milhões de brasileiros devem ir às urnas. Entre os principais motivos para as trocas, estão situações climáticas extremas, problemas de infraestrutura e questões de segurança pública.
Diante de inconsistências nos dados do TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais fazem uma força-tarefa para esclarecer quais locais realmente sofreram alterações, com publicações nos sites e redes sociais. Em São Paulo, por exemplo, a página oficial do TSE apontava mudanças em oito municípios, com 15 locais de votação.
O número deste ano, no entanto, é bem menor que o registrado na eleição passada. Em 2022, foram 5.822 locais de votação alterados em todo o país no segundo turno.
Locais de votação em Franca
46ª Zona Eleitoral
- Uni-Facef - Unidade I
- EE Adalgisa de São José Gualtiéri
- EE Ângelo Scarabucci
- EE Caetano Petráglia
- EE Capitão José Pinheiro de Lacerda
- EE Coronel Francisco Martins
- EE Dr. João Marciano de Almeida
- EE Homero Alves
- EE Mário D'Elia
- EE Prof. Agostinho Lima de Vilhena
- EE Prof. Ângelo Gosuen
- EE Prof. Benedito Eufrázio Marcondes Vieira
- EE Prof. Dante Guedine Filho
- EE Prof. Evaristo Fabricio
- EE Prof. José Carlos Donadeli Panice
- EE Prof. José dos Reis Miranda Filho
- EE Prof. Júlio César D'Elia
- EE Prof. Michel Haber
- EE Prof. Pedro Nunes Rocha
- EE Profa. Adelina Pasquino Cassis
- EE Profa. Carmem Munhoz Coelho
- EE Profa. Carmem Nogueira Nicácio
- EE Profa. Iolanda Ribeiro Novais
- EE Profa. Lúcia Gissi Ceraso
- EE Profa. Sueli Machado da Silva
- EE Torquato Caleiro
- EMEB Christiane Dezuani Dias de Oliveira
- EMEB Fausto Alexandre Sousa Teodoro
- EMEB Frei Germano de Annecy
- EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges
- EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula
- EMEB Prof. César Augusto de Oliveira
- EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto
- EMEB Prof. José Mário Faleiros
- EMEB Prof. Milton Alves Gama
- EMEB Prof. Paulo Freire
- EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein
- EMEB Profa. Emília de Paula Tarantelli
- EMEB Profa. Luzinete Cortez Balieiro
- EMEB Profa. Vanda Thereza de Senne Badaró
- ETEC Dr. Júlio Cardoso
- 13ª Subseção da OAB
291ª Zona Eleitoral
- EE Profa. Amália Pimentel
- EE Profa. Ana Maria Junqueira
- EMEB Prof. Anor Ravagnani
- EE Prof. Antônio Fachada
- EE Prof. Dr. Assuero Quadri Prestes
- EE Barão de Franca
- EMEB Dr. Valeriano Gomes - CAIC
- EE Prof. Celso Toledo
- Colégio Jesus Maria José
- EE David Carneiro Ewbank
- EMEB Profa. Dorotea Paulino Ferro
- FATEC - Faculdade de Tecnologia Dr. Thomaz Novelino
- EMEB Prof. Florestan Fernandes
- Fundação Casa
- EE Profa. Helena Cury de Tacca
- EE Prof. Hélio Palermo
- EE Prof. Israel Niceus Moreira
- EE Jerônimo Barbosa Sandoval
- EE Prof. José Ricardo Pucci
- EE Profa. Josephina Zinni Almada
- EE Profa. Laura de Mello Franco
- EE Profa. Lina Picchioni Rocha
- EE Profa. Lizete Paulino Teixeira
- EE Prof. Luiz Paride Sinelli
- EMEB Profa. Maria Brizabela Bruxellas Zinader
- EE Profa. Maria Pia Silva Castro
- EMEB Profa. Nair Martins Rocha
- EE Dr. Orlik Luz
- EE Prof. Otávio Martins de Souza
- Penitenciária de Franca
- EE Stella da Matta Ambrosio
- EE Sudário Ferreira
- EE Profa. Suzana Ribeiro Sandoval
- Unesp - Câmpus de Franca
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