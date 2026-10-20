A mulher suspeita de matar o marido com uma facada no pescoço, em Franca, se apresentou nesta terça-feira, 20, na 1ª Companhia da Polícia Militar. Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, foi conduzida pelos policiais à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde será ouvida.

O crime ocorreu na noite de domingo, 18, na residência onde o casal morava, na rua Fiori Dermínio, no Jardim Aeroporto III. Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, teria sido atingido no pescoço durante uma discussão. Ele morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o casal discutiu antes do ataque. Após o ocorrido, a mulher teria deixado a residência com a filha.