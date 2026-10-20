A mulher suspeita de matar o marido com uma facada no pescoço, em Franca, se apresentou nesta terça-feira, 20, na 1ª Companhia da Polícia Militar. Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, foi conduzida pelos policiais à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde será ouvida.
O crime ocorreu na noite de domingo, 18, na residência onde o casal morava, na rua Fiori Dermínio, no Jardim Aeroporto III. Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, teria sido atingido no pescoço durante uma discussão. Ele morreu no local.
Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o casal discutiu antes do ataque. Após o ocorrido, a mulher teria deixado a residência com a filha.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas Túlio já estava morto quando os socorristas chegaram. O boletim de ocorrência também registra um histórico de conflitos entre o casal.
Durante a investigação, a Polícia Civil apreendeu uma faca encontrada em um corredor lateral da residência, com vestígios compatíveis com sangue humano, segundo a perícia preliminar. O objeto foi encaminhado para exames complementares, que devem ajudar a esclarecer se foi utilizado no crime.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio. Michely será ouvida pelos investigadores, que darão sequência às investigações.
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