Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta terça-feira, 20, no bairro São José, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Doutor José Ribeiro Conrado e Rio Grande do Sul.
Segundo as informações apuradas no local, a motorista de um Honda Fit teria avançado a sinalização de parada obrigatória e entrado no cruzamento. Um BYD, que trafegava pela rua Rio Grande do Sul, via preferencial, acabou atingindo o Honda Fit.
Com o impacto da batida, os airbags dos dois veículos foram acionados. A motorista do BYD se queixava de dores pelo corpo. Já a do Honda Fit não se feriu.
Os dois carros tiveram danos.
Matéria em atualização
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