20 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Motorista de Fit avança pare e causa colisão com BYD em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Carros tiveram danos consideráveis com a batida
Carros tiveram danos consideráveis com a batida

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta terça-feira, 20, no bairro São José, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Doutor José Ribeiro Conrado e Rio Grande do Sul.

Segundo as informações apuradas no local, a motorista de um Honda Fit teria avançado a sinalização de parada obrigatória e entrado no cruzamento. Um BYD, que trafegava pela rua Rio Grande do Sul, via preferencial, acabou atingindo o Honda Fit.

Com o impacto da batida, os airbags dos dois veículos foram acionados. A motorista do BYD se queixava de dores pelo corpo. Já a do Honda Fit não se feriu.

Os dois carros tiveram danos. 

Matéria em atualização

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