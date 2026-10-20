A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Dux para combater suspeitas de contrabando e descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação cumpre 36 mandados de busca e apreensão em cinco municípios paulistas, incluindo Franca.
As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto (SP) e também determinaram o bloqueio de bens e valores dos investigados, a aplicação de medidas cautelares e a suspensão de perfis em redes sociais usados para comercializar os produtos eletrônicos ligados ao grupo.
Investigação aponta movimentação de R$ 460 milhões
Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram uma rede clandestina de importação de produtos eletrônicos, principalmente celulares, associada a movimentações financeiras superiores a R$ 460 milhões.
De acordo com as apurações, o grupo utilizaria empresas e pessoas sem capacidade econômica compatível com as operações para movimentar recursos sem lastro e ocultar o patrimônio real dos proprietários.
Além de Franca, os mandados são cumpridos em São José do Rio Preto, Catanduva, Olímpia e Severínia, todas no interior de São Paulo.
Durante as buscas, foram apreendidos veículos e aparelhos eletrônicos.
Os investigados poderão responder por contrabando e descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme a participação de cada um. A investigação busca esclarecer a estrutura e o funcionamento do esquema.
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