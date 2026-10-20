A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Dux para combater suspeitas de contrabando e descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação cumpre 36 mandados de busca e apreensão em cinco municípios paulistas, incluindo Franca.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto (SP) e também determinaram o bloqueio de bens e valores dos investigados, a aplicação de medidas cautelares e a suspensão de perfis em redes sociais usados para comercializar os produtos eletrônicos ligados ao grupo.

Investigação aponta movimentação de R$ 460 milhões

Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram uma rede clandestina de importação de produtos eletrônicos, principalmente celulares, associada a movimentações financeiras superiores a R$ 460 milhões.