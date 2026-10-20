20 de outubro de 2026
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ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador de 41 anos cai de telhado e bate a cabeça em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem foi socorrido pelo Corpo de Bmbeiros
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bmbeiros

Um homem de 41 anos ficou ferido após cair do telhado de um barracão, nesta terça-feira, 20, na rua Alferes Manoel de Carvalho, no bairro Tropical, em Franca.

De acordo com as informações, ele retirava telhas de um barracão para transferi-las para outra construção quando um dos caibros se desprendeu. Com isso, o homem caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros e bateu a cabeça.

Após a queda, ele estava confuso e precisou de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro, encaminhando a vítima à Santa Casa de Franca.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem.

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