Um homem de 41 anos ficou ferido após cair do telhado de um barracão, nesta terça-feira, 20, na rua Alferes Manoel de Carvalho, no bairro Tropical, em Franca.

De acordo com as informações, ele retirava telhas de um barracão para transferi-las para outra construção quando um dos caibros se desprendeu. Com isso, o homem caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros e bateu a cabeça.

Após a queda, ele estava confuso e precisou de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro, encaminhando a vítima à Santa Casa de Franca.