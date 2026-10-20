Creches de Franca abriram processos seletivos para contratação de profissionais da área de educação infantil. As oportunidades contemplam as funções de educador infantil, auxiliar de sala, professor de inglês e menor aprendiz. Os processos são organizados pelas próprias instituições, que estabelecem os critérios de avaliação e contratação.
As vagas foram divulgadas no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 20, e atendem a diferentes requisitos de escolaridade. Os interessados devem encaminhar currículos por e-mail, conforme as orientações de cada entidade.
Creche Frei José Luiz Igea Sainz
A Creche Frei José Luiz Igea Sainz está com processo seletivo aberto para três funções: educador infantil, professor de inglês e menor aprendiz.
Para a vaga de educador infantil, são aceitos candidatos com licenciatura em Pedagogia, curso Normal Superior ou formação em nível médio na modalidade Magistério, com habilitação em educação infantil.
Para professor de inglês, é exigida formação específica, como licenciatura em Língua Estrangeira ou em Letras com habilitação em Inglês. Também são aceitos cursos de licenciatura em Linguagens e Códigos na Língua Inglesa ou em Letras com, no mínimo, 160 horas de estudos de língua inglesa.
Já para menor aprendiz, é necessário estar matriculado e frequentando o ensino fundamental ou médio, ou já ter concluído uma dessas etapas.
Os currículos devem ser enviados até sexta-feira, 23, para o e-mail crecheigeasainz@gmail.com. O candidato deve informar no assunto da mensagem a vaga pretendida. Os selecionados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e o resultado será comunicado por telefone.
Creche Escola José Roberto Pereira Pires
A Creche Escola José Roberto Pereira Pires, conhecida como Lasep VI, abriu seleção para o cargo de auxiliar de sala. Para concorrer, é necessário ter concluído pelo menos 50% do curso de Pedagogia ou possuir a licenciatura na área.
As inscrições devem ser feitas até 30 de outubro. Os currículos podem ser enviados para coord.lasep6@gmail.com ou entregues pessoalmente na Rua Joaquim Cândido Guillobel, 5.920, no bairro Santa Terezinha.
Creche Escola Florescer
A Creche Escola Florescer também recebe currículos para duas funções: auxiliar de sala e professor de inglês.
Para auxiliar de sala, é exigido que o candidato tenha concluído pelo menos 50% do curso de Pedagogia ou possua ensino superior completo na área. Para professor de inglês, é necessário ter ensino superior completo em Letras, com licenciatura plena.
Os interessados devem encaminhar o currículo exclusivamente para o e-mail crecheflorescer@hotmail.com. O processo seletivo começa com a análise dos currículos, e os candidatos poderão ser convocados para entrevistas, conforme os critérios da instituição.
O comunicado não informa prazo final para envio dos currículos.
Creche Eurípedes Barsanulfo
A Creche Eurípedes Barsanulfo abriu processo seletivo para a contratação de educador infantil. Entre os requisitos, estão licenciatura em Pedagogia ou formação em Magistério, além do cumprimento das demais exigências legais para o exercício da função.
Os candidatos devem enviar currículo, informações sobre a formação acadêmica e trajetória profissional, acompanhados do diploma, para o e-mail pedagogico@cebfranca.sp.gov.br.
O edital não informa uma data limite para as inscrições. A organização, análise e avaliação dos candidatos ficarão sob responsabilidade da própria instituição.
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