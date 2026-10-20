Creches de Franca abriram processos seletivos para contratação de profissionais da área de educação infantil. As oportunidades contemplam as funções de educador infantil, auxiliar de sala, professor de inglês e menor aprendiz. Os processos são organizados pelas próprias instituições, que estabelecem os critérios de avaliação e contratação.

As vagas foram divulgadas no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 20, e atendem a diferentes requisitos de escolaridade. Os interessados devem encaminhar currículos por e-mail, conforme as orientações de cada entidade.

Creche Frei José Luiz Igea Sainz

A Creche Frei José Luiz Igea Sainz está com processo seletivo aberto para três funções: educador infantil, professor de inglês e menor aprendiz.