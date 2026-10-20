Duas operações deflagradas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, investigam suspeitas de fraudes em milhares de ações judiciais contra instituições financeiras. Nesta terça-feira, 20, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Franca, Ribeirão Preto e Altinópolis. As ações resultaram na apreensão de notebooks e celulares de advogados investigados.

As operações Libelo e Garatéia apuram suspeitas de que grupos distintos tenham ajuizado ações em nome de idosos, aposentados e pensionistas sem o devido conhecimento ou autorização dos beneficiários. A investigação também busca esclarecer se valores obtidos nos processos foram retidos pelos envolvidos, sem repasse integral aos clientes.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados em até R$ 6.149.840, considerando os limites estabelecidos nas duas operações. Segundo o Ministério Público, as investigações são independentes e, até o momento, não há conclusão de que os grupos tenham ligação entre si.

Operação Garatéia em Franca