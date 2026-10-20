O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com a Polícia Militar, realiza nesta terça-feira, 20, a Operação Garatéia, que cumpre cinco mandados de busca e apreensão em Franca. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 3.149.840.

A operação apura suspeitas de fraudes envolvendo ações judiciais ajuizadas em nome de aposentados e pensionistas. Segundo as investigações, escritórios de advocacia da região teriam utilizado procurações antigas ou genéricas para entrar com processos, em alguns casos sem o conhecimento dos próprios beneficiários.

A investigação teve início em 2024. Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo apontam que o grupo investigado ajuizou mais de 12 mil ações entre 2022 e 2025.