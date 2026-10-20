O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com a Polícia Militar, realiza nesta terça-feira, 20, a Operação Garatéia, que cumpre cinco mandados de busca e apreensão em Franca. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 3.149.840.
A operação apura suspeitas de fraudes envolvendo ações judiciais ajuizadas em nome de aposentados e pensionistas. Segundo as investigações, escritórios de advocacia da região teriam utilizado procurações antigas ou genéricas para entrar com processos, em alguns casos sem o conhecimento dos próprios beneficiários.
A investigação teve início em 2024. Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo apontam que o grupo investigado ajuizou mais de 12 mil ações entre 2022 e 2025.
Também é apurado se valores obtidos por meio dos processos judiciais foram levantados e retidos sem o devido repasse aos clientes.
Movimentação de R$ 10,9 milhões
Uma análise financeira autorizada pela Justiça identificou que contas vinculadas aos investigados receberam cerca de R$ 10,9 milhões entre janeiro de 2021 e junho de 2025. O montante corresponde a 3.812 levantamentos de valores depositados em processos judiciais, uma média superior a dois por dia útil.
Conforme a investigação, apenas cerca de um quarto do total foi transferido para pessoas de fora do grupo investigado.
Além disso, uma empresa ligada aos suspeitos teria arrecadado aproximadamente R$ 770 mil em taxas cobradas de mais de 2,7 mil pessoas.
Outro ponto apurado envolve saques em dinheiro. Entre dezembro de 2024 e março de 2025, aproximadamente R$ 1,38 milhão foi retirado em espécie. Segundo as informações da investigação, o destino desse dinheiro não foi localizado.
Crimes investigados
A operação apura possíveis crimes de organização criminosa, estelionato, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.
Os materiais apreendidos durante as buscas serão analisados e poderão subsidiar novas medidas no decorrer das investigações.
O nome da operação faz referência à garatéia, um tipo de anzol com três pontas ligadas a um único corpo central. A escolha remete à suspeita de que uma mesma procuração tenha sido utilizada para ajuizar diversas ações em nome de um único cliente, multiplicando os processos a partir de uma única autorização.
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